Három góllal kezdett Srsen

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 400 néző.Paska, Vastagh.SIERRA 1 – SOSTARIC 4, Balogh, Skube 1, Bánhidi 2, THIAGUS PETRUS 4, SIGURMANN-SSON 9/4. Csere: Sego (kapus), Källman, Blazevic, Zubai, Bodó 5, Srsen 3, Pedro 5, ZSITNYIKOV 2,Sunajko 2, Fekete B. 1, Hegedüs 1.Juan Carlos Pastor.P. Lelic – Zrnic 5/3, Buvinic 1, Tomic 2, Lavric, Jelinic, BARISIC JAMAN 5/2. Csere: Poljak (kapus), Juric Grgic 2, Gadza 1, SIPIC 9, Eter, Kovacevic 1, Vulic, Koncul, Greganic.Franjo Lelic.4/4, ill. 5/5.8, ill. 4 perc.Február első hétvégéjén már bajnoki vár a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatára Orosházán, tegnap kora délután viszont még edzőmeccset játszottak a Tisza-partiak a horvát Nexe ellen.A vendégek szerezték a mérkőzés első gólját, akik tartalékosan érkeztek Szegedre. Edzőjük, Hrvoje Horvat a hazai rendezésű Európa-bajnokságon dolgozik, távollétében a másodedző, Franjo Lelic ült a padon.Josip Juric Grgic révén rögtön az első támadásból vezetéshez jutott a Nexe, ezt követően viszont beindult a szegedi henger, köszönhetően a kiváló védekezésnek. A horvát játékosok legtöbbször lövésig sem jutottak el, ha mégis, akkor José Manul Sierra hárított.Tizenhárom percig áthatolhatatlan volt a szegedi fal, elöl pedig Stefán Rafn Sigurmannsson ontotta a gólokat gyors lerohanások után, majd kétszer hétméteresből is. A 14. percben jött a második Nexe-találat, a MOL-PICK Szeged viszont ekkor már tizenkettőnél járt.Negyedóra elteltével érkezett a pályára a friss hazai igazolás, az éppen a Nexétől kölcsönvett Ivan Srsen. Kissé megilletődötten mozgott támadásban a pályán, de az első játékrész végül az ő debütáló góljával zárult. 21–8-cal mehettek a csapatok szünetre.A második játékrészben sem csökkent a Szeged intenzitása. Zsitnyikov és Skube is jól mozgatta a csapatot, míg a szélsők kíméletlenül használták ki helyzeteiket. Ekkor már támadásban és védekezésben is fent volt a pályán Srsen, aki további két találattal hálálta meg a szegedi klub bizalmát.A találkozó utolsó tíz percébe lépve mínusz tízre zárkózott a Nexe, azonban 31–21 után Bodó Richárd vezérletével ismét növelte a két csapat közti különbséget a MOL-PICK.Sima győzelmet arattak Sigurmannssonék, akik most három nap pihenőre mennek a tavaszi menetelés előtt. Az első tétmérkőzést jövő pénteken 18 órától játssza a MOL- PICK Szeged Orosházán.– Ideges voltam a meccs előtt, de szerencsére kezdés után ez elmúlt. Igyekszem valóra váltani azokat a dolgokat, amit kérnek tőlem. Remélem, sokat tudok majd segíteni a csapatnak, emiatt szeretnék minél hamarabb beilleszkedni. A személyes jövőm miatt is fontos tavaszi szezon előtt állok.