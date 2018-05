Hat gól esett Bordányban

Ifjúságiak, A csoport

29. forduló: Kiskundorozsma– HFC 2–5, gsz.: Kalapács, Gregus, ill. Siber, Kandó, Marjai, Kabai,

Almási. Tiszasziget–Fábiánsebestyén 3–0, gsz.: Végh (2), Kollár. Ásotthalom–Zsombó 4–11, gsz.: Kókai (3), Kriván, ill. Mocsári D. (4), Mihálffy G. (3), Szalai (2), Rácz (2). UTC–Kistelek 5–1, gsz.: Török (3), Sipos, Nyíri, ill. Csanki. Deszk–Algyő 2–11, gsz.: Király, Lünstedt, ill. Molnár Sz. (5), Molnár G. (2), Koza (2), Belovai, Berta. Üllés–FK 1899 Szeged 0–8, gsz.: Urbán (3), Palócz (2), Szerdahelyi (2), Szűcs. Mindszent–Csongrád 3–0, gsz.: Hős, Becsei, Bihari. Szabadnapos: Szentesi Kinizsi.

A hétvégi program

Szombat, 17: HFC II.–Tiszasziget, Csongrád–UTC, Zsombó–Szőreg, Bordány–FK 1899 Szeged, Szentesi Kinizsi–Ásotthalom, Sándorfalva–Deszk, SZVSE–Kiskundorozsma. Szabadnapos: Algyő.

Bordány, 200 néző.Kakuk Szabolcs – jól (Kádár Németh, Fodor).Kádár Németh 6 – Sólya 6, Fodor 6, Gajdacsi 6 (Szabados –), K. Tóth 6,5, Nagy Torma 6,5, Kis L. 6, Retek 6, Culafic 6 (Cvekanov 6),Malatinszki 6 (Répási –), Bárkányi 6.Sádt Tamás.Verebélyi 6 – Bodor 6, Takács J. 6, Mészáros 6,Juhász 5 (Horváth K. 5), István 7, Bakos 6 (Lévai 6), Kovács S. 6 (Bartucz –),Bálint 6 (Sándor –), Borda 6, Lőrinc 6.Keller Mihály.Nagy Torma (31.), K. Tóth (63.), ill. Lőrinc (17.), István (44., 46.), Lévai (83.).– Mindkét csapat rengeteget hibázott, ellenfelünk jobban kihasználta ezeket. Gratulálok a Csongrádnak!– Ebben a meccsben benne volt minden erényünk és minden hibánk. Az a legfontosabb, hogy győztünk. Az utolsó fordulóban szeretnénk nyerni saját szurkolóink előtt, hogy az éremnek milyen színe lesz, az pedig nem rajtunk múlik.Ennek ellenére eldőlt néhány dolog: az utolsó körben szabadnapos Algyő 62 ponttal zárt, és jelenleg vezet, ám ha a Tiszasziget nyer a hétvégén a Hódmezővásárhelyi FC II. othonában, megelőzi őket a több győzelmének köszönhetően. A Bordányban három pontot szerző Csongrád a harmadik helyen áll, de lehet még második, ahogyan a negyedik HFC II. is odaérhet a dobogóra az utolsó forduló eredményeitől függően.Ásotthalom, 70 néző.Kőhalmi Attila – közepesen (Soós, Minda).Czirják 5 – Andróczki 5, Vastag 5, Vojnics Tunics 5 (Király 5), Szabadi 5–2=3, Hauk 5,5, Major 5 (Gyenes –), Mészáros 5, Balogh 5,Farkas A. 5,5, Varga K. 5,5.Kószó László.Rozs 8 – Csikós 7 (Vér –), Bálint 7, Székely 7, Mocsári 9, Szűcs 7, Zetkó 7, Törköly 7, Gyuris 7–2=5,Kószó 7, Rárósi 7.Daru Sándor.Hauk (22.), Varga K. (25.), Farkas A. (77.), ill. Mocsári (28., 40., 69.).Szabadi (85.), ill. Gyuris (64.).– A zsombói Mocsári Gyula ellenállhatatlan volt a találkozón.– Gratulálok a tizenkét fős keretem minden tagjának. Lassan az utcáról kell igazolni, hogy ki tudjunk állni, néhány pályatartozék jóvoltából.Kiskundorozsma, 80 néző.Bosnyák Sándor – jól (Juhász, Szomjú).Halász 6 – Rózsa 6,5, Molnár K. 6,5, Marjanucz 6, Cseh 6, Benkocs 5 (Horváth T. 6),Szecskó 6,5, Ottlik 6,5, Balogh Zs. 5 (Farkas 6), Szőke 6, Takács A. 6.Szabó Zsolt.Szatmári 0 – Jankelic 7, Gyüre 7, Bábi 7 (Rau 6), Bartyik R. 7, Bürgés 6, Darida 7 (Gyuris –), Mohácsi 6,5 (Győrfi –), Bódai 6, Perpauer 8 (Surján –), Pálinkó 7.Vinnai István.Bartyik R. (17.), Mohácsi (19.), Jankelic (54.), Bódai (90.).– Más célokért küzd a két csapat, ez látszott a meccs képén. Jelenleg reálisan ennyi különbség van. Gratulálok az ellenfélnek a sikerhez, és nekünk is a jó küzdéshez.– Megérdemelt győzelmet arattunk, a tavaszi szezonunk kimagasló teljesítménnyel zárul.Deszk, 100 néző.Mucsi Zsolt – jól (Kakuk, Orosz).Bata 3 – Adamov F. 3, Pióker Ti. 3, Nagy G. 2 (Király 3), Tóth J. 3, Cseszkó 3, Pióker Ta. 2, Adamov Sz. 3, Bertalan 2 (Mészáros –), Huszti 2 (Gallai 2), Győri 3.Papp Endre.Siska 0 – Bozsóki 6, Szélpál 6, Pénzváltó 7, Daróczi 6 (Jernei –), Takács 6, Bella 6 (Táncos –), Kovács 6, Csányi 7, Lajkó 6 (Kiss R. –), Sebők 7 (Tóth M. –).Takács Zoltán.Pénzváltó (14.),Csányi (23., 71.), Bella (29.),Sebők (43., 56.), Kiss R. (68.).– Teljesen megérdemelten nyert az Algyő, még ilyen különbséggel is, gratulálok nekik.– Gratulálok csapatom egész éves teljesítményéhez! Mindenképpen erőn felül teljesítettünk, és hogy ez az első vagy a második helyre lesz elegendő, az már nem rajtunk múlik.Tiszasziget, 100 néző.Kiss Richárd – közepesen (Tihanyi, Samu).Weszelovszky 8 –Papp Á. 9, Bálint T. 8,5,Zámbori 8,5, Mucsi 8, Juhász 8,Drágity 8, Bernát 8 (Kasza –),Fődi 8, Farkas 8, Kántor 8,5.Bernát Péter.Lippai 6 – Dlusztus 6 (Landler 6), Hatvani 6, Molnár 6, Kálmán 6, Visnyei 6, Kozma 6, Márki 6, Virág 6 (Török 6), Nagy 6, Szécsi 6.Tóth János.Kántor (14.), Papp Á.(26., 53.), ill. Kálmán (81.).– A sok eső átírta a mérkőzés tervezett forgatókönyvét, de örülök, hogy jól alkalmazkodtunk, és kétgólos különbséggel tudtunk győzni.– Gratulálok a sikerhez a Tiszaszigetnek!Szőreg, 80 néző. Vezette: Kócsó Tibor Zsolt – jól (Bozóki, Bartucz).Vígh 5 – Hedvicsek 5,5, Hevesi 5,5, Dongó 5, Keller 6, Vörös 6, Sarnyai 6,5, Csikós 5, Néma 6, Mácsai 6, Bartos 5.Tóth István.Kurucsai 8 – Drogba 9 (Prontvai –), Mucsi 8, Szélpál 8, Hegyesi 8 (Imre 8), Antal 9, Szalai 9, Heredea 8, Lengyel 9 (Dóra J. 9), Gyurkovics 8, Varga R. 8.Boldizsár Bálint.Vörös (25., 44.), Dongó (80.), ill. Szalai (35.), Lengyel (38.), Heredea (40. – 11-esből), Dóra J. (90.).– A múlt héten a bajnok- esélyestől elvettük a bajnoki címet, így az FK ellen alázat nélkül játszottunk, azt gondoltuk, hogy tudunk futballozni, ennek ez lett az eredménye…– Egy nagyon izgalmas meccset játszottunk a Szőreggel, amelyen egy hajszálnyival jobbak voltunk.Szeged, Kertész utca, 75 néző.Borbás Bottyán Aurél – kiválóan (Barta, Török).Nagy G. 9 – Zsibrita 9, Békési 9, Szántó 9, Deák 9, Valach 9, Szilágyi 9, Sós 9, Pusztai 9 (Kondacs –), Balogh 9, Koncz 9.Gidai Sándor.Molnár K. 6 – Bilics 6, Takács 6, Nagypál 6, Baka 6, Puskás 6, Csamangó 6, Hatvani J. 7, Péter 6 (Rózsa –), Király 6 (Vitos G. –), Végh 6.Major László.Szántó (54.), Valach (88.), ill. Hatvani J. (25., 80.), Baka (73.).– A vereség ellenére is csak dicséret jár a csapatnak, érthetetlen, hogy miért nem ilyen mentalitással játszottunk mindig, akkor nem itt tartanánk.– Kicsit elfogyott a koncentrációnk az év végére, emiatt nehezebben nyertünk a vártnál.1. Algyő 28 20 2 6 61 – 24 622. Tiszasziget 27 20 3 4 72 – 21 593. Csongrád 27 17 6 4 71 – 29 574. HFC II. 27 17 3 7 74 – 40 545. SZVSE 27 14 8 5 69 – 30 506. Ásotthalom 27 14 8 5 49 – 34 507. Bordány 27 14 4 9 55 – 41 468. Kiskundorozsma 27 9 8 10 41 – 50 359. Sándorfalva 27 10 2 15 52 – 57 3210. Szőreg 27 7 4 16 48 – 72 2511. Szentesi Kinizsi 27 7 4 16 36 – 70 2512. FK 1899 Szeged 27 5 8 14 37 – 64 2313. UTC 27 6 3 18 41 – 66 2114. Zsombó 27 3 7 17 42 – 90 1615. Deszk 27 4 2 21 32 – 92 141. HFC 27 22 4 1 153 – 30 702. Szentesi Kinizsi 26 21 2 3 134 – 28 653. FK 1899 Szeged 27 18 3 6 136 – 45 574. Zsombó 25 15 3 7 94 – 41 485. Algyő 28 14 3 11 84 – 83 456. Kiskundorozsma 26 13 3 10 88 – 46 427. Csongrád 26 11 5 10 57 – 56 388. Mindszent 26 11 5 10 77 – 80 389. Tiszasziget 26 11 1 14 81 – 81 3410. Fábiánsebestyén 26 10 2 14 52 – 61 3211. Kistelek 27 9 5 13 67 – 85 3212. UTC 26 8 6 12 54 – 83 3013. Ásotthalom 27 5 1 21 63 – 189 1614. Deszk 27 4 1 22 49 – 171 1315. Üllés* 26 4 0 22 43 – 153 10