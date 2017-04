Hatalmas csata után ezüstöt nyert a Vidux a fallabda csapatbajnokságban

Hatalmas csatában kikapott a PSA-Griff elleni minden eldöntő meccsen, így ezüstérmes lett az OB I-es férfi fallabda csapatbajnokságban a Vidux Tisza Squash SE férfi fallabdacsapata. A döntő összecsapás előtt mind a két együttes nyolc sikerrel, veretlenül állt. Utólag kiderült, hogy sok múlt a beíráson: a PSA nem a legjobb négy játékosát szerepeltette, kihagyták a magyar ranglistát évekig vezető Szabóky Mártont, ám épp ezzel "ejtették csapdába" a szegedieket.Bár Hoffmann Péter simán, 3:0-ra megnyerte a meccsét, a következő párban Vas Máté kikapott 3:1-re. Ez persze nem is meglepetés, hiszen sérülésből, térdműtét után tért vissza, a megnyert szettje miatt azonban vezetett a Vidux. Jött a légiós Henrik Mustonen, aki nyert ugyan a cseh Koukal ellen, de "csak" 3:2-re. Mindez azt jelentette, hogy az utolsó párban, az egyes számú játékosok között az itthon szinte verhetetlen Krajcsák Márknak 3:0-ra kellett megvernie Sebők Benedeket. Megtette, ezzel a PSA megvédte a címét (2-2, szettekkel 7:8), a Vidux pedig tavalyhoz hasonlóan ismét ezüstöt szerzett.A szintén szegedi Marostő SE újoncként nyolcadik helyen zárt - az utolsó három meccsükön kikaptak -, a Platán SE pedig kilencedik lett, így mindkét együttes osztályozót játszik a bennmaradásért.Vidux Tisza Squash SE–Victor-BLE 4–0Öntöde ZEUS SE–Marostő SE 4–0Alba-Török SE–Marostő SE 0–4Vidux Tisza Squash SE–Etalon SE 4–0Khan-Go Ahead–Marostő SE 0–4PSA-Griff SE–Vidux Tisza Squash SE 2–2 – szettekkel 8:7a Vidux 4-0-ra behúzta a második meccsét, a Marostő SE 4-0-ra kikapott. Jöhet a mindent eldöntő meccs a Vidux számára.közben jelentkezett Kohlrusz Balázs, a szintén szegedi Marostő SE játékosa. Az Öntöde ZEUS SE ellen 4-0-ra kikaptak Lengyel Szilárd, Maróti László, Kohlrusz, Berta Róbert összeállításban, jelenleg az Alba-Török SE ellen játszanak. A Marostő SE már korábban kiharcolta a bennmaradást az élvonalban.Hoffmann Péter 3:0-ra, Kiss Dániel 3:1-re nyert, már 2-0 a Viduxnak az Etalon ellen.az Etalon SE ellen is vezet a szegedi együttes, 1-0 a Viduxnak.megvan az első mai meccs a Viduxnak: Sebők Benedek, Kiss Dániel, Hoffmann Péter és a kicsit késve érkező finn légiós, Henrik Mustonen is nyert a Victor-BLE ellen. Sima 4-0.

Korábban

A program, OB I-es csapatbajnokság, férfiak, szombat,

10:

Platán SE–Etalon SE

Vidux Tisza Squash SE–Victor-BLE

PSA-Griff SE–CSC-Oliver SE

Alba-Török SE–Khan-Go Ahead

Öntöde ZEUS SE– Marostő SE

12:

Alba-Török SE–Marostő SE

Vidux Tisza Squash SE–Etalon SE

PSA-Griff SE–Khan-Go Ahead

Victor- BLE–CSC-Oliver SE

Platán SE–Öntöde ZEUS SE

14:

Khan-Go Ahead–Marostő SE

Alba-Török SE–CSC-Oliver SE

PSA-Griff SE–Vidux Tisza Squash SE

Victor-BLE–Platán SE

Etalon SE–Öntöde ZEUS SE

A hétvégén véget ér az OB I-es férfi fallabda csapatbajnokság. A szegedi Vidux Tisza Squash SE számára még összejöhet az arany.– Nem kérdés, a bajnoki címért utazunk – mondta Sebők Benedek, a Vidux játékosa. A Victor-BLE és az Etalon SE ellen kötelező a győzelem, az első hely pedig várhatóan a PSA-Griff SE ellen dől el 14 órától. – Az egyes pályán mindkét csapatban légiós szerepel, arra nehéz lenne tippelni. A kettesen én játszom majd Szabóky Mártonnal, a hármason a sérülése után visszatérő Vas Máté Krajcsák Márkkal, a négyesen pedig Hoffmann Peti a hazaiak egyik emberével. Nekem és Petinek nyernünk kellene, akkor a másik két párban maradna esély kiharcolni a sikert – számolgatott Sebők.A szegediek légiósa a finn Henrik Mustonen lesz – azért kellett igazolni, mert az első számú játékosuk, Farkas Balázs külföldön szerepel. A férfiaknál a másik két szegedi csapat, a Marostő SE és a Platán SE is három meccset játszik, céljuk a minél jobb végső helyezés elérése.