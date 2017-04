Hatalmas meccset nyertek: Kecskemét-Naturtex-SZTE-Szedeák 76-78

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 7. forduló. Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Földházi, Papp, Söjtöry.Pongó Ma., Pongó Má., Djeraszimovics, Ivosev, Karahodzsics.: Djukanovics, Hegedűs, Mészáros M.: Forray Gábor.: Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Vágvölgyi, Bán, Filipovics, Révész.: Nikola Lazics.Legalább három pontot meg kellene ebből az előnyből őriznie a szegedieknek az egymás elleni összevetés miatt. Hajrá! Lilov vetődve szerez labdát. Két és fél percig nem születik pont, ez a Szedeáknak tökéletes jelenleg. Hat pontot dob sorozatban a hazai együttes, Nikola Lazics időt kér. Hat perccel a vége előtt nyolc pont a szegediek előnye 58-66. Négy perc telt el a negyedből, de még nem született szegedi pont. Juhos újra a pályán.bedobja! 58-68.! Labdát szerez, jó a ziccer! 58-70. Pongó Máté 61-70. Kimarad két kecskeméti büntető, a legjobbkor! Három perc sincs már hátra, amikorbetalál 61-72. Ivosev 63-72. Pongó Martin triplájával 66-72. Fogy a szegedi előny, de már csak 43 másodperc van hátra. Időkérés.büntetőzhet, mindkettő bent 66-74. 42 másodperc van hátra. Kecskeméti kosár, szegedi labdaeladás, kecskeméti tripla. 71-74 áll az eredményjelzőn, 33 másodperc van hátra. Nagyon meleg a vége. Kecskeméti fault. Csirics dobhat kettőt. Az első lejön. A második jó 71-75. Kecskeméti időkérés. Ivosev 73-75. 22 másodperc. Ugye a különbség sem mindegy: a Kecskemét Szegeden 71-69-re nyert.büntetői bent 73-77. Eladja a labdát a Kecskemét!faultolják, sportszerűtlen! Meglesz! Bent a büntető 73-78. Labdát szerez a Kecskemét. Ivosev, tripla 76-78. Csirics megy, nincs bent, még egy kecskeméti hármaskísérlet, lejön a gyűrűről.kosarával indul a játékrész 30-41. Megint, ez most tripla 30-44. Csirics oszt ki egy blokkot. Ivosev befordul, bedobja 32-44. Sulovics kosarát nem adják meg, marad a labda a Szedeáknál. Ez már jó32-46. Bolticsra fújnak egy faultot, majd egy techinkait, ezzel kipontozódik a szerb irányító. Mindössze a 23. percben járunk. Nikola Lazics vezetőedző hevesen reklamál, neki is technikai a "jutalma". Bán Tibor jön az egyes posztra. Ő inkább kettest szokott játszani, de mivel a csereirányító Wirth Ádám továbbra is beteg, és csak civilben van ott a kispadon, nincs más lehetőség. Djeraszimovics büntetői után Hegedűs is zsákol egyet 36-46. Megint szól a "Mocskos csalók" a szegedi közönségtől.büntetői jók 36-48. Djukanovics hármasa bent 40-48. Karahodzsicsra is fújnak egy technikai hibát,büntetőjével 40-49. Csiricsnek és Djeraszimovicsnak tart előadást a játékvezető. A szegedi csapatkapitány odahívja társait, átadja a spori üzenetét. Egyre feszültebb a meccs, érezni, hogy nagy a tét.büntetőivel 40-51. Ivosev kosara jó, a büntető nincs bent 42-51.küzd meg a két pontjáért 42-53. Juhosra fújnak faultot, ez a negyedik neki. Ivosev büntetőivel 44-53. Négy perc van a negyedből, tizennégy a meccsből. Rengeteg idő. Juhos helyén Filipovics a pályán, Djukanovics hármasa 47-53.is triplát dob 47-56. Megis! 47-59. Ivosev dob kosarat és harcol ki ezzel egy időben egy sportszerűtlen faultot nagyon rutinosan. A büntető nincs bent, 49-59-nél marad a labda a kecskemétieknél. Lépéshiba Djukanovicsnál.leszedi saját támadólepattanóját, büntetők jöhetnek. Bent 49-61. Sulovics helyén Révész Ádám. Jön a hármas Djukanovicstól 52-61.52-63.! A center dob egy dudaszavas triplát a palánk segítségével! 52-66 a negyed vége.A félidőben a hazaiaknál Djeraszimovics a legeredményesebb 12 pontjával, a Szedeákban Lilov 16-tal áll, Juhos 11, Csirics 10 pontos.büntetői bent 17-29. Érdekesség, hogy a Szedeákban mind az öt kezdőjátékos 10 percet játszott az első negyedben, azaz nem volt csere, a kecskemétieknél nyolcan kaptak lehetőséget. Szép akció végéndobása döcög be a gyűrűbe 17-31.! Hármas ez is, már 18 ponttal vezetnek a szegediek 17-35. 14 pontos a bolgár légiós, Boltics öt gólpassznál jár. Először cserél a Naturtex, Vágvölgyi a pályán. Ivosev 19-35. Megint az exszegedi Ivosev volt eredményes 21-35. Boltics dobása lejön a gyűrűről. Djeraszimovicsé bent, 23-35-nél időt kér Nikola Lazics.messziről, csak dupla 23-37. Djeraszimovics bedob egy hármast 26-37. Ivoseven hiába van két ember, tíz ponton belülre hozza fel a hazaiakat 28-37. Három perc van a félidőig.tesz vissza egy támadólepattanót 28-39. Jó a szegedi védekezés is. Karahodzsics kosarával ér véget a negyed 30-39.A Szedeák támadhat először.közelijével indult a meccs 0-2. Karahodzsics egyetlen büntetőjérefelelt 1-4. Kiváló védekezéssel kezd a Naturtex, a szurkolók pedig legalább annyira hangosak, mint a hazai tábor.! Tripla az erőcsatártól 1-7.üresen, rádobja a hármast, a kispad már akkor ünnepel, amikor még a levegőben van a labda. 1-10-nél időt kérnek a hazaiak. Djukanovics beállt, dobott is egy kosarat 3-10. Juhosra fújtak sportszerűtlent, Djeraszimovics büntetői bent 5-10.triplája hibátlan, pedig felugrani is alig volt ideje 5-13. Sulovics rohan egy labdáért, nem tudja bent tartani, majd hatalmasat bukfencezik az egyik hirdetőtábla fölött. Nem éppen centerre jellemző mozdulat. Gyönyörű kosár: Sulovics passzábóldobta 8-15. Csirics eldugja a labdát, majdtovábbít, aki nem hibázik 8-17. Pazarul játszanak a szegediek. Négy perc van hátra az első negyedből. Továbbra is komoly hangpárbajt vív a két szurkolótábor.talál be 10-19. Djeraszimovics ellépi, elveszik a labdát a Kecskeméttől.büntetőzhet, egy jó 10-20. Djukanovics vág be egy hármast 13-20. Újra, most is egy büntetőt dob be a kettőből 13-21. Djeraszimovics hármasa hibátlan, deis 16-24. Boltics reklamál hevesen, technikait fújnak rá. A szegedi irányító szerint a kecskeméti kilépett a labdával, a játékvezetők ezt másképp látták. Zúg a "Mocskos csalók" a szegedi tábortól.! A dudaszó pillanatában jön a tripla! 17-27 a negyed vége. február elsején simán, 82-61-re nyertek itthon a kecskemétiek, most ennél sokkal szorosabb meccsben bízunk.zajlik a bemutatás, mindjárt kezdünk!: ötven vendégszurkoló érkezett a meccsre, köztük a Szedeák utánpótlás-csapatainak játékosai.– Több okból is jó meccs várható: egyrészt elég nagy tétje van, motiváltak lesznek a csapatok, másrészről mind a két együttes jó formában van mostanában. A Kecskemét zsinórban négy győzelmet aratott, otthon még veretlen a középszakaszban, és idegenben is két találkozóját nyerte meg. A Szeged bebizonyította az elmúlt időszakban, hogy kiegyensúlyozott csapat, bármikor képes jó teljesítményre – biztos, hogy izgalmas meccs lesz. Talán azt is lehet mondani, hogy hasonló stílusú együttesek találkoznak, szerintem kimondott esélyese nincs is a mérkőzésnek. A tabellán gyakorlatilag egymás mellett vannak, bár nyilván a hazai pálya valamennyire segíthet a KTE-nek, viszont a Szeged is nagyon stabil – igazi ki-ki mérkőzés lesz. Döntő lehet, hogy a felek milyen dobószázalékkal rukkolnak elő, főleg a távoli dobásokban, illetve nyilván a lepattanó-csata is kulcs lehet. Ha egy-egy játékos kifog egy extra formát, az eldöntheti a mérkőzést – mondta a találkozó esélyeiről Zsoldos András négyszeres magyar bajnok, kupagyőztes edző a BB1.hu-nak.köszöntünk mindenkit a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokból. Sorsdöntő meccs lehet a mai a rájátszás szempontjából, a Szedeáknak mindenképpen nyernie kellene. Izgulják végig velünk az összecsapást!

A rájátszásba kerülés szempontjából sorsdöntő mérkőzést játszik ma 18 órától Kecskeméten a Naturtex-SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. Persze négy forduló hátravan a középszakasz középházának végéig, a szegedieknek pedig még három mérkőzésük lesz (egyszer szabadnaposak), ám ezek közül a mai a legfontosabb.A két csapat azonos mérleggel, 16 győzelemmel és 15 vereséggel áll a tabellán. Jelenleg a Szedeák foglal helyet előrébb jobb kosárkülönbségének köszönhetően, de a középszakasz végén az egymás elleni eredmény rangsorol majd. Mivel a Kecskemét április 5-én 71–69-re nyert az újszegedi sportcsarnokban, ők vannak előnyösebb helyzetben.A lehetséges forgatókönyvek: ha a Szedeák három vagy több ponttal nyer, a hátralévő két találkozójából elég egyet megnyernie a playoffba jutáshoz. Ha kikapnak, akkor a Kecskemét beelőz, és Nikola Lazics csapata csak akkor kerülhet a rájátszásba, amennyiben a további két mérkőzését megnyeri, a Kecskemét pedig mindkettőt elbukja.Vannak egyéb lehetőségek is, mondjuk az, ha a Szedeák csak egy vagy két ponttal nyer, vagy ha esetleg hármas holtverseny alakul ki a középházban, ám ezekkel ráérünk majd akkor foglalkozni. A mai meccseta delmagyar.hu online tudósítja a helyszínről.6. Pécs 31 18 13 2497 – 2481 0.7907. Kaposvár 30 17 13 2354 – 2381 0.7838. Szedeák 31 16 15 2461 – 2390 0.7589. Kecskemét 31 16 15 2341 – 2402 0.75810. Sopron 31 13 18 2423 – 2382 0.710