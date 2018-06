Hátrányos helyzetű iskolákat segítettek

A projekt szakmai irányítója az indonéz mesteredző, Didi Purwanto volt, főszervezőként pedig Pápai Miklós, a klub elnökhelyettese dolgozott. Munkájuknak köszönhetően kimagasló arányban sikerült önkénteseket is bevonni a programba, így negyvennél több tanár kapott olyan alapfokú képzést, amelynek segítségével iskolájukban minőségi módon oktathatnak tollaslabdát. Emellett tizenöt hátrányos helyzetű iskolát látott el sportági eszközökkel az egyesület, így olyan helyekre is jutott felszerelés, ahol korábban nem volt tollaslabda.



Elindították az ingyenesen használható, háromnyelvű badmintonplus.eu tollaslabdaportált, amelyet hamar használni kezdtek az edzők, testnevelők, játékosok. Az oldalon megtalálható kvízek kitöltésével bárki elsajátíthatja a tollaslabda legfontosabb elemeit, emellett videók és olvasnivalók tömege található rajta. A portál különlegessége, hogy mindenki számára nyitott, folyamatosan fejlesztik, bárki csatlakozhat. Németh István elmondta, az ötlet már most annyira bevált, hogy más sportágak vezetői is érdeklődtek a honlap felhasználása felől.