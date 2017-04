Hatvan fogat versenyez Fábiánsebestyénen

Tudta-e?



Eddig 96 érmet szereztek a magyar fogathajtók a világ- és Európa-bajnokságokon, és megvan arra az esély, hogy idén megszerezzék a 100. érmet. A lósportban éppen ezért a fogathajtóké a legeredményesebb szakág.

Ha május, akkor fogathajtó verseny Fábiánsebestyénben. Idén sem változik a koreográfia, május 4-étől 7-éig a Kinizsi Parkban immár 35. alkalommal rendezik meg a versenyt. 10 nemzet hatvan fogata csatázik majd egymással.Farkas Sándor, a szervezőbizottság vezetője elmondta, hogy amikor elkezdték a versenyt, akkor egy május 1-jei baráti viadal volt, mára pedig az ország egyik legnagyobb és legrangosabb viadalává vált.– Fábiánsebestyén már név a fogathajtósportban – nyilatkozta a Kinizsi Parkban megtartott sajtótájékoztatón Farkas Sándor . – Szeretnénk népszerűsíteni a sportágat, a 14 éven aluli gyermekek ingyen tekinthetik majd meg versenyt. Ismét a térség összefogásának az eredménye ez a viadal. Lázár Zoltán világbajnok fogathajtó is a sajtótájékoztató vendége volt.– 2015-ben a világbajnokságra egy remek pálya épült, ez lesz számunkra az évadnyitó viadal, így mindenki izgalommal várja a kezdést, köztük én is. Ez a 28. fábiánsebestyéni versenyem. Szeretek itt, mert baráti a hangulat, ez köszönhető a szervezőknek, köztük a Farkas családnak. Erős lesz a négyes fogatok között a mezőny, komoly riválisokkal. Göteborgban lesz az Eb, erre készülünk. A kettes fogatok mezőnye is erős lesz, idén Lipicán rendezik a világbajnokságot, erre készül a magyar csapat, a versenyzőtársaim.