Hazai pályán győzött 4-2-re a HFC II, ezzel az Algyő a megyeegyes bajnok!

Izgalmasan alakult a bajnoki döntőnek beillő mérkőzés: ez legalábbis a Tiszasziget számára mindenképp annak illett be, hiszen Bernát Péter csapatának mindenképpen győznie kellett, hogy a település történetében először szerezzen megyeegyes aranyérmet.Nehezen lendült játékba a Tiszasziget, a HFC II. aktívabb volt, majd húsz perc elteltével egy mintaszerű akciót fejezett be Kántor Máté, aki Rutai Balázs keresztpasszát váltotta gólra. Csakhogy Bürgés József előbb egyenlített, majd a szünet előtt egy nagyon pontos fejessel már megfordította a meccset csapatának.A fordulás után ahogy az várható volt, nagy erőket mozgósított a Sziget, és a csereként beállt Szarvas József be is passzolta a labdát közelről, miután Kántor Máté volt önzetlen a tizenhatoson belül - ám a vezetés nem akart összejönni a vendégeknek. Mintegy húsz perccel a vége előtt Mohácsi Ozmin közeli fejesével újra a vásárhelyieknél volt az előny, majd nem sokkal később egy vitatott lesszituáció után Gyüre Levente cselezte ki Weszelovszky Gábort, és passzolt a kapuba - ezzel eldöntötte a meccset.A szabadnapos Algyő tehát ünnepelhet, hiszen bajnok lett - a Tiszasziget így az ezüstről is lecsúszott, mert a Csongrád ha szűken is, de megverte az UTC-t, így a Csongrád lett a második, a szigetiek pedig a tavalyi idény után idén is bronzérmesek lettek. Ami a töbi eredményt illeti, a Bordány-FK Szeged 2-2-lett, a Szentes és az Ásotthalom közül előbbi törte meg a rossz szériáját (1-0), a Sándorfalva legyőzte a Deszket, így utóbbi együttes sereghajtóként zárt. A SZVSE nem bírt a Dorozsmával (0-0), míg sajnos a Zsombó-Szőreg meccs nem ért véget, mert 3-0-s szőregi vezetésnél a hazaiak lelocsolták a bírót egy vitatott ítélet után, így a játékvezető lefújta a meccset.Hódmezővásárhelyi FC II. - Tiszasziget 4-2 (2-1) Gól: Bürgés J. (2), Mohácsi O., Gyüre L. ill. Kántor M. Szarvas J.Csongrád - UTC 1-0 (0-0) Gól: Takács J.Bordány - FK Szeged 2-2 (0-0) Gól: Culafic S., Bárkány B. ill. Imre Z., Drogba S.Zsombó - Szőreg - 0-3-as szőregi vezetésnél félbeszakadt, mert a hazaiak egy vitatott ítélet után lelocsolták a játékvezetőt.Szentes - Ásotthalom 1-0 (0-0) Gól: Bertók G.Sándorfalva - Deszk 4-2 (2-2) Gól: Tóth A. (2), Márki K., Szil Zs. ill. Adamov F., Pióker Tamás.SZVSE - Kiskundorozsma 0-0Hódmezővásárhely, 400 néző. Vezette: Szűcs G. (Katona Gy. Sáfrán F.).Kandó - Jankelic, Gyüre (Gyuris, 83.), Bartyik R., Bürgés, Mohácsi, Darida, Bódai, Perpauer (Bábi - a szünetben) Rau, Pálinkó (Siber - a szünetben). Edzők: Bacsa Zsolt, Vinnai István.Weszelovszky - Papp Á., Bálint T., Farkas F., Bálint D., Rutai, Zámbori, Juhász Á. (Szarvas, 52.), Mucsi, Drágity (Bernát, 52.), Kántor. Játékos-edző: Bernát Péter.Bürgés (32., 44.), Mohácsi (67.), Gyüre (74.) ill. Kántor (20.), Szarvas (57.)Bernát (82.)