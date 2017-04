Hazai rangadókat vívnak az NB III-ban

Hazai rangadó vár mindkét Csongrád megyei NB III-as labdarúgócsapatra, de másként várják a derbiket: a vásárhelyiek egy bravúrsiker után győzelmi kényszer nélkül vívnak presztízscsatát az eddig szintén 46 pontot gyűjtő Dunaújváros ellen, a mórahalmiak viszont a tavasz talán legfontosabb derbijét vívják a Dabas ellen.



– Ez egy igazi hatpontos rangadó, hiszen vagy mi előzünk egy ponttal, vagy a hátrányunk öt pontra nő a Dabassal szemben. Aki ezt a meccset elveszíti, szerintem kiesik – ennél izgalmasabban fel sem vezethette volna a ma 16.30-kor kezdődő hazai összecsapást a Mórahalom edzője, Vojnics-Zelics Szása.



– Éppen ezért nem szeretnénk semmi váratlannal előállni, biztosra megyünk, a saját, az utóbbi hetekben jól bevált játékunkat hozzuk. Dominálni nem akarunk, csak nyerni. A Dabast ugyanis nem szabad hagyni kontrázni, és a szabadrúgásaikra is nagyon kell figyelnünk, ez ellenfelünk két legkomolyabb fegyvere. A tavaszi szezon legfontosabb meccse is lehet – mondta a tréner.



A HFC is rangadóra készül, de más hangulatban: mivel a vásárhelyiek megléptek a középmezőnytől, nyugodtan edzenek, ráadásul tele önbizalommal, hiszen az előző fordulóban a második helyezett Szigetszentmiklós ellen nyertek idegenben.



– További jó hír, hogy a múlt heti meccsen megsérülő Huszár Gergő rendben van, játékra kész. Vesztenivalónk nincs ezen a rangadón, az élcsapatok ellen pedig különösen jól megy a játék, ráadásul otthon játszunk. Öröm így készülni – nyilatkozott érthető jókedvvel a vásárhelyiek szakvezetője, Major László.