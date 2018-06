Hazard és Lukaku is kedvencnek számít: lelkesen szurkoltak a röszkei fiatalok a szurkolói klubban - galéria

Röszkén szeretik a sportot, azon belül a futballt. A határ menti községben is fontos szerepet tölt be az utánpótlásnevelés. Szekeres Zoltán és Szalma Gábor felel a szakmai munkáért, azért, hogy minél több kisgyerek szeresse meg a játékot. Éppen ez a célja az egyesületnek, a tehetségesebbek Szegedre járnak edzésre.Így sincs hiány létszámban, az U7, az U9, az U11 és az U13 a Bozsik-programban vesz részt. Az őszi szezonban több fordulót is rendeztek, így a gyerekek hazai pályán játszhattak.Hiába számít kis településnek Röszke, szerencsére a gyerekek szeretnek mozogni, így nem küzdenek létszámhiánnyal a csapatok. Négy edző dolgozik a különböző korosztályoknál. Szerencsére ideális körülmények között dolgozhatnak, a korszerű öltöző mellett villanyfényben is tudnak edzeni. Téli időszakban a röszkei sportcsarnokban tartanak edzést Zámbó Dániel, Szalma Gergő, Szalma Gábor és Szekeres Zoltán edzők.Idén nagyszerűen szerepelt a felnőttcsapat, kiharcolta a megyei I. osztályban való szereplést, Pördi Péter együttese így a legjobbak között szerepelhet Csongrád megyében. A helyi nagycsapatban is főként röszkei játékosok szerepelnek, visszatértek azok a labdarúgók, akik még fiatalon a Tisza Volán Focisuliba kerültek. Pezsgő futballélet van Röszkén, mert a falu számára is fontos, hogy a gyerekek jó közösséget alkossanak.A Délmagyarország–Hági Szurkolói Klubban Szűcs Vili, Szűcs Dani, Császár Ricsi, Balázs Bence, Stránszki Alex, Takács Máté, Borsos Péter, Tari Krisztián, Szekeres Ádám, Szekeres Kornél és Kaszás Bálint szurkolt. A fiatalok legtöbbje az európai együttes sikeréért szorított, hiszen elmondták, hogy több ismert labdarúgó játszik náluk, közülük Hazard és Lukaku is kedvencnek számított. A srácoknak nagy élményt jelentett, hogy a forráskúti származású Ádám Martinnal tudták végignézni a 90 percet. A Vasas utánpótlás-válogatott labdarúgója volt a szurkolói klub vendége, természetesen közös fotó is készült a röszkei csapattal.