Házon belül oldotta meg az edzőkérdést az SZKKSE

Vojkovics Gyula lesz csapatunk vezetőedzője a december végén távozott Bakó Botond helyett. A 28 éves szakemberrel a szezon végéig szóló megállapodást kötöttünk, segítője Zsadányi Sándor lesz. - olvasható a csapat hivatalos honlapján December végén Bakó Botond maga kérte, hogy közös megegyezéssel bontsák fel a szerződését a szegedi klubbal, hiszen ajánlatott kapott a férfi NB I-ben szereplő Orosházától, a PC Trade Szeged KKSE pedig nem gördített akadályt a szakember távozása elé. Január elején megállapodott az új szakemberrel az egyesület vezetése, így eddig az SZKKSE utánpótlásában dolgozó Vojkovics Gyula veszi át a csapat irányítását.- Ahogy kiderült, hogy vezetőedzőt keresünk, nagyon sokan jelezték, hogy szívesen dolgoznának a csapatnál. Néhány napig érlelődött bennem a gondolat, hogy szeretnék fiatal, ambiciózus edzőt ültetni a kispadra- ha úgy tetszik edzőt nevelni-, ezért esett Gyulára a választás. Ismeri a csapatot, így tovább tudja vinni azt a nagyszerű szakmai munkát, amit Bakó Botonddal kezdett a lányokkal. A magyar kézilabdában nem jellemző, hogy ilyen fiatalon valaki úgy kap egy felnőtt csapatot, hogy rögtön komoly eredményért küzdhet, márpedig mi továbbra is meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. A játékoskeretünk erre képes és az új edzőpárosunk is alkalmas erre a feladatra. Úgy tünhet, hogy nagyon bátor húzás ez, de a döntésért vállalom a felelősséget és hiszek abban, hogy Gyulával is sikeresek leszünk. - fogalmazott Vadkerti Attila, a PC Trade Szeged KKSE stratégiai igazgatója.