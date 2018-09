Helytállt a címvédő otthonában a Szent Mihály

A monori összecsapáson a hazaiak vezetést szereztek, ám ezután nem tudtak mit kezdeni a vendégekkel. Sőt, a Szent Mihálynak volt két nagy lehetősége is. A meccs a hajrában dőlt el, amikor a címvédő két újabb gólt is szerzett.



MTK–Szent Mihály FC 3–0 (1–0)

Jet Sol női NB I, 3. forduló, Monor. Vezette: Sándor Csaba.

MTK: Varga L. – Dencz (Csányi D., a szünetben), Tóth B., Szabó Zs., Oláh A., Farádi-Szabó, Pinczi, Palkovics (Capuzzo, a szünetben), Magyarics (Nagy L., 65.), Szabó D., Nagy A. Edző: Cseh András.

Szent Mihály: Skoric – Lipták, Temesváry, Bartalis, Pilán (Mészáros E., 89.) – Szil, Török L. (Harcel, 77.) – Zimányi-Kovács, Gál, Koprena – Cselenák (Frankó, 87.). Edző: Hódi Mihály.

Gólszerzők: Szabó Zs. (17.), Oláh A. (73.), Nagy L. (76.).

Sárga lap: Temesváry (62.), Lipták (66.).



Hódi Mihály: – Gratulálok a csapatunknak, hiszen tisztességgel helytálltunk az MTK ellen. Szervezetten és fegyelmezetten játszottunk, talán meg is leptük az elmúlt két év bajnokát. Az eredmény teljesen reális.



További eredmények: Pécs–FTC 0–11, Haladás–Astra 1–1, Diósgyőr–Győr 7–2.