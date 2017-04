Hengerelt Csurgón a MOL-Pick Szeged

K&H férfi kézilabda liga, 21. forduló, Csurgó, Sótonyi László sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Bán, Szloska.Balogh T. - Varjú 3, Asztrasapkin 3, Hadziomerovic 1, Mikita 2, Géczi, Oslak 1.Balogh Á. (kapus),Radjenovic 3, Halász 2, Gazdag 1, Faluvégi 4, Manojlovity 2, Alvaro, Csordás, Pordán 1. Vezetőedző: Sótonyi László.Sierra - Sostaric 1, Balogh Zs. 6/4, Skube 3, Gaber 1, Bodó 8, Källman 5.Kastelic (kapus), Blazevic 1, Thiagus Petrus 1, Zubai 3, Sunajko 1, Obranovic 3, Buntic 2, Pedro. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.4, ill. 2 perc.2/0, ill. 4/4Faluvégi, 24-35. Időntúli szabaddobás, Hadziomerovic, csak ejt. Ez a vége, magabiztos 35-24-es szegedi győzelem.Bodó az alsóba, 23-35.Hazai hetes. Radjenovic, Kastelic lábbal véd!Buntic, üres a kapu, Balogh Ákos visszaért.Kastelic könnyedén véd, Buntic, 23-34.Obrannovic tör be, 23-33. Alvaro 2 perc, Bodót verte fejbe.Zubai a pipába, majd Radjenovic is, 23-32.Eladják a hazaiak, majd a Szeged. Halász, 22-31.Hazai hetes. Radjenovic, Kastelic beleér, fölé. Zubai harcol ki - remek labdát adott ismét Buntic - hetest. Balogh Zsolt, 21-31.Buntic Sunajkónak, 21-30.Pedrónak ma nem sikerül eddig semmi. Rossz a zundere, Radjenovic, majd Bodó, 21-29.Hadziomerovic beállóból, 20-28.Időt kér a Csurgó. Szegedi labdaszerzés, Blazevic micsoda átadás, Zubai Szabolcs, 19-28.Faluvégi lő, Kastelic. Pedro repül, elrontja.Buntic a pipába, 19-27. Kastelic ziccert véd. Pedro fölé.Szegedi labdaszerzés, Zubai!Obranovic eladja, Kastelic, ismét Gazdag ellen nyer! BODÓ! 19-26.Kastelic! Gazdag lövését védi a szélről!Bodó most mellé, belemenés, Källman ziccert ront.Asztrasapkin, 19-25.Bodó, a kapus lábai között, 18-24. Kastelic! Bravúr! Thiagus Petrus hetest harcol ki. Balogh Zs., 18-24.Pordán fordul be, 18-23.Eladja a MOL-Pick Szeged a labdát. Kastelic ziccert véd. Thiagus Petrus beállóból, mellé, hetes lett volna, de nem az...Mikita vágja be, 17-23.Kastelic indít, Blazevicet letarolja Varjú, 2 perc. Oberanovic vágja be, 16-23. Időt kér a CSKK.Kastelic véd, Bodó, 16-22.Asztrasapkin, 16-21.Zubai préseli be, 15-21.Kastelic véd.A Csurgó kezdi a második félidőt. Pedro labdát szerzett, Källman, 15-20.Manojlovity, majd Obranovic, 14-19. Ez szegedi specialitás: Faluvégi időntúli szabadból: 15-19.Csordás kapufa, Kastelic már bent. Bodó, szakad a háló, 13-18.Zubai harcol ki hetest. Balogh Zs., 13-17.Újabb hazai labda eladás, Blazevic, 12-16. Manojlovity, 13-16.Bodó, ez igen! 12-15.Eladja a labdát a Csurgó.Faluvégi betörésből, 12-14. Időt kér a Szeged. Thiagus Petrus mellé.Faluvégi, szép gól, 11-14. Zubai kap 2 percet.Sierra labdát szerzett, Sostaric vágja be, 10-14.Elrontja a Szeged. SIERRA! Ziccert véd.Balogh Zsolt, beviszi Balogh T. kezét is, 9-13. Gazdag a szélről, 10-13.Sierra könnyedén, Skube ismét varázslatos átadás, Källman, 8-12. Halász emelkedik, 9-12.Sierra ziccert véd, Bodó ront, Källman nem, 8-11.Skube pazar passz, Källman ejt, 8-10. Időt két a Csurgó.Zubai labdát szerzett, Balogh Zs. eladja.Asztrasapkin ellépi, Källman, 8-9.

Meccsre fel!

Bodó kapufa, marad a Szegednél. Skube hetest harcol ki. Balogh Zsolt, 8-8.Bodó lő, Balogh T. véd. Mikita talál be, 8-7.Varjú beállóból, 7-7.Asztrasapkin, majd Skube, 6-7.Bodó iszonyat nagy gól, 5-5. Thiagus Petrus ziccer, gól, 5-6.Källman indul meg egy labdaszerzés után, mellé. Szegedi labdaszerzés.Sierra véd, Gaber ziccerben fölé.Balogh Zsolt, most hibátlan, 4-3. Asztrasapkin, majd Skube, 5-4.Skube,. pazar csel, 2-3. Varjó Sierra kezei között, 4-2.Oslak - kicsit lépés volt -, 3-1.Balogh kezéből veszik ki a labdát, Varjú, 1-2. Balogh a szélről, Balogh T. véd.Elveszik a labdát a Szegedtől. Radjenovic a szélről, 1-1.Mikita sokkal fölé.A Szeged kezd. Gaber beállóból, 0-1.

Már melegít a MOL-Pick Szeged.

Egyelőre még nincs félház sem a csarnokban.A héten három meccs vár a Szegedre, talán ez lesz a legkomolyabb, főként a vasárnapi BL-meccs után.Gyönyörű szépen felújították a helyi csarnokot, hosszú idő után tér vissza a MOL-Pick Szeged Csurgóra.Már kedden elutazott a MOL-Pick Szeged, az éjszakát a közeli Nagyatádon töltötte a csapat. Bánhidi Bence kihagyja a mai meccset, nincs a keretben, a fiatal Stefan Sunajko került be.