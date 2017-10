Hét másodpercre volt a Metalcom Szentes a bravúrtól

Metalcom Szentes– Racionet-Honvéd 8–9 (1–3, 1–2, 3–1, 3–3)

E.ON férfi vízilabda OB I, 5. forduló. Szentes, 200 néző. Vezette: Vogel G., Rubos K.

Szentes: GYÖRGY D. (12 védés) – Kiss K., NAGY M. 2, VÖRÖS V, Palotás, Pellei F. 1, Somogyi B. 1. Csere: Kókai T. 1, Pellei K., WERNER 3, Szalai G., Visnyakov, Takács J. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Honvéd: DECKER A. (5 védés) – Gyárfás 1, Balakirjev 1, SZIVÓS 5, Simon R. 1, Illés S. 1, Manhercz Á. Csere: Kiss B., Tóth P., Irmes, Simon. Vezetőedző: Vad Lajos.

Gól – emberelőnyből: 12/2, ill. 11/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Pellei F. (26.), Illés S. (27.), Simon R. (32.).



Rosszul kezdte a meccset a Szentes a Honvéd ellen, az utolsó negyedben azonban mégis sikerült utolérnie, egyenlítenie. 1–5 és 2–4 is állt az eredményjelzőn, így bizony a hazai publikum már- már elkönyvelte a biztos vereséget.



Pellei Csaba tanítványai azonban összekapták magukat, először a negyedik negyed 3. percében érték utol riválisukat, 7–7. Jött egy fővárosi gól, majd 25 másodperccel a vége előtt előnyből, egy remek akció után Werner Richárd ismét egalizált, 8–8. Elég volt egy figyelmetlenség, a vendégek legjobbja, Szivós Márton 7 másodperccel a vége előtt egy szabaddobást bombázott a kapuba, és 9–8-ra nyerte a meccset a Honvéd.



Pellei Csaba: – Már tendencia, hogy a mérkőzéseink elején hagyjuk az ellenfelünket komolyabb előnyhöz jutni. Most is belealudtunk az elejébe, ám felzárkóztunk, viszont ez rengeteg energiánkat felemésztette. Az ő rutinjuk és a mi rutintalanságunk döntött a Honvéd javára.