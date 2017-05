Hét országból érkeznek kosárlabdázók Vásárhelyre

Az egyesület már nyolc csapattal versenyez a legkisebbek és öt gárdával a 12 éve-sek gyermekbajnokságában. 11 órától kezdődik a B33 Tour és az általános iskolás diákolimpia döntője. Utóbbin a vásárhelyi Szent István Általános Iskola és a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola diákjai is játszanak. A B33 Tour bajnokságra hét országból – Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szlovénia, Ukrajna, Szlovákia – érkeznek válogatottak, hogy összemérjék tudásukat, és felkészüljenek az Európa-bajnokságra. Az elit kategóriában mindkét nemben képviseltetik magukat a felnőtt magyar válogatottak, illetve az U20- as és U18-as keret játékosai. A kosársulisok is pályára lépnek a legnagyobbak között. A B33 Tour egyes állomásain a mérkőzéseket 3×3-as pályán játsszák. A meccsek élő közvetítéssel, interneten is nézhetők, követhetők lesznek.