Heten már válogatottak: az NKM Szeged evezősei kiválóan szerepeltek a második válogatón - galéria

Az NKM Szeged versenyzőinek eredményei



Elsők: Szabó Gábor (serdülő egypár), Király Csaba, Kunstár Márk, Papp Benedek, László Péter (utóbbi kettő Csepel, ifjúsági négyes), Tari Kitti, Daka Zsófia, Molnár Anna, Pilisy Zsanett (utóbbi kettő FEC, ifjúsági négyes), Király Cs., Kunstár M., Király Miklós, Rakonczai Péter, Pajor Krisztián (utóbbi Külker), Szász G. (MTK), Papp B., László P. (mindkettő Csepel), kormányos: Kovács Péter (ifjúsági nyolcas).



Másodikok: Király Cs., Kunstár M. (ifjúsági kettes), Tari K., Daka Zs. (ifjúsági kettes), Király M., Rakonczai P., Pajor K., Szász G. (ifjúsági négyes), M. Tóth Borbála, Juhász S, Kiss E., Ferencz P. (utóbbi három Szolnok, serdülő négyes).



Harmadikok: Király M., Rakonczai P. (ifjúsági kettes), Volford Márton, Kovács Sándor, Szentpáli G., Fernandez D. (utóbbi kettő FEC, serdülő négyes).

Remekül kezdődtek a döntők a Maty-éri második válogatón. Az NKM Szegedből Szabó Gábor a serdülő egypárban négy hajó előnnyel a második váci fiatal előtt megszerezte a júniusi poznani olimpiai reménységek versenyén való indulási jogát. A Király Csaba, Kunstár Márk, Király Miklós, Rakonczai Péter és a kormányos Kovács Péter alkotta ötösből kettesben, négyesben és nyolcasban, valamint Tari Kitti és Daka Zsófia kettesben és négyesben elért eredménye biztosította az ifjúsági világbajnoki kerettagságukat.Az Európa-bajnoki részvételhez győzni kellett volna a kettesek mezőnyében a fiúknál és lányoknál is, de a szegedieknek meg kellett elégedniük a második helyekkel. Mivel idén csak egy párost és egy egyest indít a szövetség a franciaországi eseményen, így nem lesz szegedi az Eb-csapatban.A serdülőknél M. Tóth Borbála, illetve Volford Márton és Kovács Sándor révén további két négyesben volt érintett a szegedi klub. Mindkét csapat helyezése megfelelő az olimpiai reménységek versenye B egységének indulásához, de létszámhatár miatt még várni kell a szakvezetés döntésére, kit is engednek az összesen tizenegy B jelölt egységből.– Egy hosszú folyamat végére értünk ezzel a versennyel, amely az elmúlt ősszel indult, és az edzőtáborok, a felmérők, az ergométeres és hosszú távú versenyek, valamint a válogatók révén alakított ki egy képet az utánpótlásról. Szerettem volna, ha az Európa-bajnokságra is jut ki szegedi evezős, de a franciaországi helyszín és a pénzügyi lehetőségek meghatározták a lehetőségeinket. A világbajnokságon viszont, amelyet a csehországi Rasicében rendeznek, négy fiú és két lány indulhat a klubból. Az olimpiai reménységek kapcsán pedig néhány nap múlva derül ki, ki vehet részt azon – mondta Dani Zsolt, az NKM Szeged vezetőedzője.