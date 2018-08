Hétről hétre terveznek: szombaton otthon játszik a Szeged-Grosics Akadémia és a HFC is

Nyújtanak. Popovits Pál (sapkában) edzés közben. Fotó: kuklis István

Az NB III Közép csoportjának élén a Szeged-Grosics Akadémia áll – nincs ebben semmi meglepő. Az már inkább az, hogy a szombaton 17 órától Gyulára érkező Szekszárd, amely erős középcsapat évek óta, még pont nélküli.– A Szekszárd két meccsen sem szerzett pontot, így biztos vagyok benne, hogy mindent megtesz ellenünk a rossz széria megszakításáért – mondta Popovits Pál, a Szeged-Grosics Akadémia vezetőedzője.– Minden bajnokság eleje nehéz, de örülök, hogy két győzelemmel kezdtünk. Viszont játékban még tudunk többet is, mint amit a Makó és a Pécs ellen mutattunk. A hat szerzett góllal elégedett lehetek, a két kapottat pedig kivédhettük volna, de ilyen a futball. Két meccset nyertünk, de még sok van hátra, és nekünk mindig csak a következőre kell koncentrálni ezen a hosszú úton.Mindkét eddigi bajnokiját tíz emberrel fejezte be a Hódmezővásárhelyi FC a labdarúgó NB III 2018–19-es idényében, így azt még nem lehet tudni, mire képes a csapat teljes létszámban. Ezt megmutathatja szombaton 17 órától a Dabas ellen a városi stadionban.– Még az előző idény vége felé megleptük a Dabast azzal, hogy legyőztük idegenben. Jók vagyunk, de még hiányzik a rutin, amely csak a sorozatterhelés eredményeként szerezhető meg – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője. – Hétről hétre fejlődünk, alakulunk, előbb-utóbb pedig lesz eredmény is, akár már most a dörzsölt Dabas ellen.A szakember az eltiltott Jankelicre nem számíthat, viszont a Rákosmente ellen kiállított Huszár már visszatérhet.