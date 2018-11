Hétvégén rendezik a VII. Naturtex-kupát

Fotó: NICS-HSÚVC

Évek óta ez a legnagyobb nemzetközi verseny a Dél-Alföldön, idén 40 magyar és 3 román klub összesen 600 versenyzője 3100 alkalommal rajtol majd. A szombaton és vasárnap is 9 órakor kezdődő és estig tartó versenyeket 500 forintos belépővel bárki megnézheti a helyszínen. A 2011-es születésűektől kezdve felnőttkorig minden korosztály képviselve lesz. Válogatott versenyzők is indulnak: a szegedi egyesület húzónevei (Olasz Anna, Fábián Fanni, Vas Luca, Fábián Milán) mellett a bajai ifjúsági olimpikon, Kalmár Ákos is ott lesz Hódmezővásárhelyen. A fotón látható dél-alföldi régióválogatottak már szerda óta a versenyhelyszínen tartottak edzéseket, korábban az Európa-bajnok Jakabos Zsuzsannával is közösen tréningeztek. A névadó Naturtex értékes ajándékokkal jutalmazza a verseny legjobb versenyzőit.