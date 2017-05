HFC-siker a megyei rangadón a Mórahalom ellen

További eredmények:

Dabas-Gyón–Komló 2–0, Gyula– Dunaújváros 1–3, Szekszárd–

Szigetszentmiklós 3–1, Budafok– Méhkerék 3–2, Békéscsaba II.– Pénzügyőr 3–1, Szentlőrinc SE– FTC II. 1–0, Pécs–Dabas 4–0, Paks II.–Dunaharaszti 1–2.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 33. forduló. Mórahalom, 150 néző.Szommer Attila – jól (Varga, Vati).Halász 7 – Bokányi 7, Szücs 7, Lászik 7, Pócs T. 6,5. – Magyar Gy. 7 – Busa 6 (Pócs D. –, 78.), Zsoldos 7, Várda 6,5 (Szalma 6, 57.), Podonyi 6,5 – Crkvenjakov 6,5.Magyar György, Vojnics-Zelics Szása.Bordás 7– Tóth J. 6, Huszár 6, Pataki 5,5, Mezei 6 – Marton 6–2=4, Tóth I. 6 (Orovecz 6, 72.) – Bartyik N. 6 (Tóth A. –, 81.), Végh 6, (Kökény 6,5, 75.), Kormányos 6 – Máté P. 6,5.Major László.Kökény (90.).Marton (69.). Sárga lap: Pócs T. (93.), ill. Végh (1.).A szél uralta első félidőben egyik csapat sem tudta igazán dominálni a játékot a megyei derbin a labdarúgó harmadosztályban. Az első negyedórában Magyar révén kétszer is veszélyeztettek a hazaiak, míg a vendégek Tóth József fejese után szisszenhettek fel, de a gól mindenesetben elmaradt.A félidő legnagyobb ziccerét Crkvenjakov puskázta el, aki Zsoldos alapvonal felől érkező beadását a hosszú kapufa magasságából rúgta kapura, de Bordás bravúrral védett. A szerb csatár még kétszer ziccerben lőhetett az első játékrészben, de találat ezekből sem született.A második félidő is egy Crkvenjakov-lehetőséggel indult. Agresszívan játszott a Mórahalom, a párharcok többségéből a hazaiak kerültek ki győztesen. A 69. percben Marton Bencét állította ki a játékvezető.A hajrában végül Kökény Tamás adott keretet a két együttes NB III-as párharcának.Ősszel az ő góljával kezdődött a megyei derbi, míg most az övével végződött: a 90. percben egy pontrúgást csúsztatott a hosszú felsőbe, amely három pontot jelentett a vásárhelyiek számára.A zárófordulóban a Mórahalom Méhkerékre utazik, hogy kiharcolja a bennmaradást (a három NB III-as csoportból a legrosszabb 13. helyezett, valamint a 14–18. helyen végző csapatok esnek ki), míg a Hódmezővásárhely a Paks II.-t látja vendégül.– Nem érdemeltük vereséget, de a futball örök igazsága, hogy öt kihagyott ziccer megbosszulja magát. Mentálisan erősnek kell maradnunk, és az utolsó fordulóban Méhkeréken kell kiharcolnunk a bennmaradást.– Ami a tavaszi szezonban idegenben megvívott meccseinket illeti, négyszer győztünk, és négy döntetlent játszottunk, vereségünk nincs. Mórahalmon egy férfias, párharcokkal teli meccset a picit szerencsésebb és jobb csapat nyert meg.1. Budafok 33 27 3 3 72 – 22 842. Pécs 33 23 4 6 89 – 22 733. Szigetszentm. 33 21 5 7 75 – 36 684. Dunaújváros 33 19 7 7 74 – 37 645. HFC 33 16 9 8 45 – 35 576. Paks II. 33 15 7 11 56 – 43 527. Szekszárd 33 12 13 8 35 – 30 498. Pénzügyőr 33 13 7 13 43 – 45 469. Szentlőrinc 33 12 8 13 49 – 56 4410. FTC II. 33 11 7 15 49 – 53 4011. Dabas 33 11 7 15 28 – 37 4012. Dunaharaszti 33 11 6 16 38 – 47 3913. Mórahalom 33 10 8 15 48 – 55 3814. Békéscsaba II. 33 10 6 17 44 – 65 3615. Gyula 33 10 5 18 28 – 55 3516. Dabas-Gyón 33 9 4 20 39 – 90 3117. Méhkerék 33 7 7 19 32 – 56 2818. Komló 33 2 3 28 24 – 84 9