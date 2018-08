Hiányoztak az edzések Andjelko Mandicsnak

Munkában a Szedeák. Fotó: Török János

A legutóbbi, sérülésekkel teletűzdelt szezont 12 győzelemmel és 22 vereséggel a tizedik helyen zárta az együttes, amely az októberben rajtoló új idényben valószínű- leg megint megcélozza a rájátszást.– Ezen a héten a csarnokban edzünk, Boltics, Sulovics és Davis hétfőn csatlakoznak hozzánk. Jövő héttől elkezdjük az alapozást, és augusztus 25-én a Szolnokkal játszunk felkszülési mérkőzést – mondta a klubhonlapnak Andjelko Mandics vezetőedző, aki a nyárról is mesélt.– Pihentem, de munka is volt, hiszen dolgoztunk a jövő évi csapaton. A családommal is tölthettem időt, volt egy közös görögországi nyaralásunk. A kosárlabda mindig ott van az életemben: vannak továbbképzések, az ember mindig tanulhat valamit, és a tévében is vannak meccsek. Őszintén megmondva, hiányoztak már az edzések – fogalmazott a kiváló szerb szakember.