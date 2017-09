Hibátlan eddig a mérleg a Kristianstad ellen: a BL-ben 4-ből 4-szer verte a svédeket a MOL-PICK Szeged

Várakozás



Jonas KÄLLMAN, a MOL-PICK svéd szélsője

– Mindig különleges érzés a honfitársaim ellen pályára lépni, de itthon kötelező legyőznünk a Kristianstadot. Biztos vagyok benne, hogy ők is mindent megtesznek majd a győzelemért, mert nagyon csalódottak a barcelonai vereségük miatt. Ez az idény első hazai BL-meccse. Nagyon fontos az a hangulat, amit a szurkolóink teremtenek, fontos, hogy minél többen legyenek a lelátón. Már az sokat jelent, hogy a melegítés alatt biztatnak bennünket. Ez nyomást gyakorol az ellenfélre, minket pedig feldob.

Nyáron, a Kanizsa-kupán is magabiztosan nyert a MOL-PICK a Kristianstad ellen. Fotó: Kocsis Alíz

Ola Lindgren nem tart csapatával, az IFK Kristianstaddal Szegedre, ahol a svéd bajnok vasárnap 17 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligája A csoportjában, a 3. fordulóban vendégeskedik. Már nyáron, a magyarkanizsai tornán betegeskedett a szakember, és a Barcelona ellen sem érezte jól magát, így nem jön ma Magyarországra a hatszoros bajnokkal. Érdekesség, hogy az IFK igazán azóta sikeres, amióta Lindgren a vezetőedző, vele zsinórban háromszor lettek bajnokok és kupagyőztesek.A MOL-PICK Szeged remek statisztikával rendelkezik a soron következő ellenféllel szemben: hivatalos meccsen hétszer találkoztak és hétszer nyertek a Pastor-fiúk. Az összes győzelmet a spanyol szakemberrel érte el a kétszeres magyar bajnok, és ennek a hét sikernek három játékos, Zubai Szabolcs, Balogh Zsolt és Alen Blazevic volt a részese. Négyszer nyert a BL-ben, kétszer az EHF-kupában és egyszer, éppen a nyáron, a Kanizsa-kupa döntőjében a skandinávok ellen a Szeged.Hiába alakultak át a nyáron, és igazolt el jó néhány meghatározó játékos, svéd tehetségekkel töltötték fel a keretét. Érdekesség, hogy csak skandináv légiósuk van, dán, norvég és izlandi játékos erősíti még a sorait. A 40 ezres város büszkesége – tavaly 4764 volt az átlagnézőszám a meccseiken – remekül kezdte az idei szezont, öt meccset játszott, ötöt nyert.

Szerencsére a MOL-PICK is jó formában várja a találkozót. A nantes-i vereség óta zsinórban három győzelmet aratott, ebből kettő kötelező lecke volt – Orosháza és Csurgó –, míg Zágrábban a BL-ben is megszerezte első sikerét a csapat, ami mindenképpen önbizalmat adhat. Szerencsére mindenki egészséges. A kedd a pihenésről szólt, szerdán az Anna fürdőben regenerálódott a keret, míg csütörtökön már két foglalkozás szerepelt a programban.Egy biztos: a szegedi szurkolók is nagyon várják már a meccset, az első hazai BL-fellépést. Jegyet ma 15 órától 18 óráig lehet elővételben vásárolni az újszegedi sportcsarnokban, a meccsnapon 15 órakor nyit majd a pénztár.A meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be.