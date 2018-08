Hibátlan maradt a SZEOL a megyei rangadó után

A nagy meleg ellenére remek meccset láthatott az, aki kilátogatott vasárnap a SZEOL SC-Makó FC megyei rangadóra a SZVSE-pályára. Jobban kezdtek a szegediek, Ondrejó Tamás kiugratása után Péter Antal rontott ziccert, majd Rácz László maradt le kevéssel a labdáról egy szöglet után. A mezőnyben domináló SZEOL azonban nem tudta megszerezni a vezetést, ezt pedig bő fél óra után bánhatta csak igazán, mert az egyre inkább életre kapó Makó egy kontra után betalált Leindler Domonkos kapujába. A jobb oldalon futott akció után a SZEOL kapusa elsőre még nagyot védett, de a kipattanót Busa Bence már a léc alá vágta, ezzel először kapott gólt a bajnokságban a SZEOL. Nem sokkal később Grecsó Bence ziccerét lábbal fogta Leindler, majd a szünet után még közelebb állt a második gólhoz a Maros-parti gárda, miután Babolek Zoltán bombája a keresztlécen csattant. A kettős cserével frissített SZEOL erőfeszítése ellenben nem sokkal ezt követően eredményben is megmutatkozott, Göncző László keresztlabdájára Grünvald Attila érkezett, majd lőtt nagy erővel, Lászik Milán pedig csak úgy tudott már beleérni, hogy róla a gólvonal mögé pattanjon a labda. Már-már úgy tűnt, marad a döntetlen, azonban a másik szegedi csere, Horváth Péter is megvillant, aki a balösszekötő helyéről lőtt a hosszú sarokba, ezzel három perccel a rendes játékidő vége előtt fordítottak a kék-feketék. A hátralévő időben még kétszer betalált a SZEOL a fellazuló makói védelemmel szemben, Beretka Péter és Göncző László is kihasznált egy-egy védelmi megingást, így az eredményt tekintve sima meccsnek tűnhetett, de alaposan megnehezítette a SZEOL dolgát a Makó. Siha Zsolt csapata ezzel harmadik meccsét is megnyerte, és egyedüli hibátlan csapatként vezeti a Közép-csoportot.



SZEOL SC - Makó FC 4-1 (0-1)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 3. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 600 néző. Vezette: Kulcsár Katalin - közepesen (Gordos, Belicza)

SZEOL: Leindler 7 - Kéri 6, Rácz 6, Gál 6, Grünvald 7 - Ondrejó 6, Lévai 6 (Pócs, 60. - 6), Kozics 5 (Horváth P., 46. - 7) - Buzási 6 (Göncző, 60. - 7), Péter 6. Edző: Siha Zsolt.

Makó: Garamvölgyi 0 - Grecsó 6, Lászik 5.5, Zsoldos 5.5, Podonyi 5 - Busa 6, Szilágyi 5, Varga 5 (Hatvani, 73.), Lipták 5, Széll 6 (Tamaskó, 60.), Babolek 5 (Gémes, 87.) Edző: Magyar György.

Gól: Lászik (67., öngól), Horváth P. (86.), Beretka (90.), Göncző (93.) ill. Busa (34.)

Sárga lap: Lévai (58.), Rácz (79.), Péter (85.) ill. Lászik (38.), Varga (63.), Szilágyi (87.), Garamvölgyi (87.)



Siha Zsolt: - Hektikus és atipikus mérkőzés volt. Az első fél óra a miénk volt, majd kaptunk egy elkerülhető gólt, aminek hatására teljesen szétesett a játékunk. Egy szerencsés góllal kiegyenlítettünk, majd az utolsó harmad megint a miénk volt. Nem szabad így szétesnünk, pláne nem ilyen hosszú időre. Le a kalappal a Makó előtt!



Magyar György: - Úgy nyert a SZEOL, hogy 87 percig döntetlenre álltunk, majd egy kis külső segítség eldöntötte a meccset. Sajnálom, hogy a mai meccshez nem nőtt fel a játékvezető, viszont jól mozgott a csapatom.