Hibátlan maradt a Vidux

a címvédő PSA-Griff között. Jó esélyünk van a sikerre, főleg úgy, hogy Farkas Balázs személyében nagyot erősödtünk. Szoros küzdelem lesz, elképzelhető, hogy csak a szettek vagy a pontok döntenek majd. Sebők Benedek , a Vidux játékosa– Szerencsére én sem hibáztam, és a csapatnak is sikerült mind a három meccsét megnyernie. Április elsején rendezik Budapesten az utolsó kört, ahogy várni lehetett, azon dől majd el a bajnoki cím sorsa köztünk ésa címvédő PSA-Griff között. Jó esélyünk van a sikerre, főleg úgy, hogy Farkas Balázs személyében nagyot erősödtünk. Szoros küzdelem lesz, elképzelhető, hogy csak a szettek vagy a pontok döntenek majd.

A férfi fallabda OB I-es csapatbajnokság szegedi fordulójának eredményei: Platán SE– Khan-Go Ahead 1–3, Victor-BLE– Alba-Török SE 3–1, CSC-Oliver SE–Etalon SE 0–4, PSA-Griff SE–Öntöde ZEUS SE 4–0,

Vidux Tisza Squash SE–Khan-Go Ahead 4–0, Victor-BLE–Marostő SE 4–0, Alba-Török SE–Etalon SE 1–3, PSA-Griff SE–Alba-Török SE 4–0, Vidux Tisza Squash SE– Marostő SE 4–0, Victor-BLE–Öntöde ZEUS SE 4–0, CSC-Oliver SE–Platán SE 2–2 (6:10), PSA-Griff SE–Etalon SE 4–0, Vidux Tisza Squash SE–Platán SE 4–0, Khan-Go Ahead–Öntöde ZEUS SE 3–1, CSC-Oliver SE–Marostő SE 1–3.

Szombaton ismét Szeged volt a fallabda fővárosa, a Squash Club Szabadidőközpontban gyűltek össze ugyanis az ország legjobbjai az OB I-es férfi csapatbajnoki fordulóra. A tíz együttesből három is szegedi volt, és mindhárom számára tartogatott sikereket a játéknap.A kétszeres bajnok Vidux Tisza Squash SE az összes meccsét megnyerte, ráadásul a szokásához híven minden alkalommal 4–0-ra győzött. Az együttes játékosa, Vas Máté mankóval érkezett, az utolsó edzések egyikén porcsérülést szervezett, emiatt ma meg is kell műteni a térdét. Így a Farkas Balázs, Sebők Benedek, Hoffmann Péter, Kiss Dániel, Vas Márton összeállításban vettek részt a fordulón, és mindenki nyert meccset. Hat találkozó után 18 ponttal áll a tabellán a Vidux, csakúgy, mint a PSA-Griff SE: a bajnoki cím sorsa a két csapat áprilisi meccsén dől majd el.A Marostő SE-ben Szűcs Ákos, Kohlrusz Balázs, Lengyel Szilárd, Berta Róbert és Gerdán Barna versengett, és a CSC-Oliver SE ellen egy győzelmet ők is arattak. Ugyanez igaz a Platán SE-re: az első játéknapot kihagyó együttes Bodó Zsolt, Polczer Rajmund, Bednár László, Becsei Zoltán összeállításban a nap legszorosabb meccsét játszotta, szintén a CSC-t verte 2–2 után 10:6-os szettaránnyal.