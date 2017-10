Hibátlan maradt az Alabárdos-Szeged

Jegyzőkönyv Férfi tekecsapat szuperliga, 7. forduló:

Alabárdos-Szegedi TE–Répcelak 5:3 (3615:3600). A párok: Szél T.–Molnár P. (Ritter T.) 1:0 (3:1, 611:564), Kiss N.–Móricz Z. 0:1 (2:2, 621:647), Ernyesi N.–Brancsek J. (Horváth Z.) 1:0 (3:1, 573:555), Karsai L.–Kakuk L. 0:1 (1:3, 592:639), J. Csalics–Vörös M. 0:1 (1:3, 612:598), Fehér B.–Zapletán Zs. 1:0 (2,5:1,5, 606:597).



Minden párban hatalmas csata dúlt az Alabárdos-Szeged és a Répcelak tekései között – nem is vártunk mást a férfi tekecsapat szuperliga hetedik fordulójának rangadóján.



Az első sorban Szél Tibor három szett alatt elintézte a csapatpont sorsát, le is cserélték mellette Molnár Pált. A hatszoros világbajnok Kiss Norbert kétszer két fával hozta az első két szettet, majd innen vesztett – a visszaesés magyarázatát még nyilván ő is keresi.



Ernyesi Norbert egyetlen szakaszt sajnálhat, a negyediket, amikor csak 134 fát ért el 30 dobás alatt, ám így is hozta a pontot, míg Karsai László nem bírt a régi ismerőssel, a volt szegedi Kakuk Leventével.



A záró párok előtt így 2:2-re állt a meccs, a faelőny viszont a vendégnél volt – igaz, mindössze nyolc egységgel. A hajrában Jovan Csalics úgy vesztett meccset több összfával, hogy az utolsó előtti, 119. dobásánál üreset gurított, míg Vörös Milán kilencest ért el. Fehér Béla viszont nagyon szépen megfogta az utóbbi meccsek legjobb répcelakiját, a szintén volt szegedi Zapletán Zsombort.



Az Alabárdos így megnyerte a bajnokság első rangadóját, és továbbra is hibátlan – ahogy a Zalaegerszeg és a Győr is.