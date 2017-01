Hidegben is csúcsokat dobtak

Jegyzőkönyvek



Férfi tekecsapat szuperliga, 12. forduló: SALGÓZG–Alabárdos-Szegedi TE 1:7 (3355:3617, csapatpályacsúcs). A párok: Rendes M.–Szél T. 1:0 (2:2, 565:553), Stréer T.–Ernyesi R. 0:1 (1:3, 600:630), Molnár Gy.–I. Kovacsics 0:1 (0:4, 524:645, egyéni pályacsúcs), Fancsik I.–Márton J. 0:1 (0:4, 535:588), Balázs P.–Házi M. 0:1 (1:3, 534:575), Bóta E.–Kiss N. 0:1 (0:4, 597:626).

Szegvár–Zalaegerszeg 2:6 (3196:3347). A párok: Rácz R.–Takács T. 1:0 (2:2, 546:544), Vígh F.–Fehér Z. 0:1 (0:4, 528:577), Szabó G.–Pintér K. 0:1 (0:4, 491:561), Rácz J.–Farkas S. 1:0 (2:2, 539:535), Zsibók Z.–Kozma K. 0:1 (1:3, 533:569), Ács T.–Nemes A. 0:1 (2:2, 559:561).

Két pályacsúcs megdöntésével térhetett haza Ózdról a férfi tekecsapat szuperliga 12. fordulójában a címvédő Alabárdos-Szegedi TE. A SALGÓZD elleni idegenbeli mérkőzésen előbb Igor Kovacsics múlta felül az egyéni rekordot (645 fa), majd a meccs végén kiderült, az összteljesítmény is az eddigi legjobb (3617 fa) lett. Mindezt úgy, hogy az elmúlt év októberi világkupa óta sérült Fehér Béla és biztonsági okokból Karsai László sem játszott. Helyettük a már régóta megbízható teljesítményt nyújtó Márton János, valamint az ifjúsági Házi Márk is hozta a pontot.A meccshez hozzátartozik, hogy az ózdi pályán rendkívül hűvös, de inkább hideg volt: mindössze nyolc Celsius-fok várta a csapatokat, mivel elromlott az egyik keringetőszivattyú… A mérkőzés végére már felkúszott a hőmérséklet 15-16 fokra.A Szegvár több párban is kemény és kellemetlen ellenfele volt a Zalaegerszegnek, ám végül az esélyesebb zalaiak 6:2-re megnyerték a találkozót.Az Alabárdos-Szegedi TE szombaton 13 órától a Bajnokok Ligájában az olasz Neumarktot fogadja az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, majd vasárnap 11 órától jön a megyei rangadó a Szegvár ellen – szintén az újszegedi létesítményben, így komoly erőpróba vár a játékosokra.