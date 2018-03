Hihetetlen év volt 2017 a kosárlabdázó Vári Zita számára

Edző és tanítványa. Mészárosné Kovács Andrea és Vári Zita.

Parádés éve volt 2017-ben a magyar U16-os leány kosárlabda-válogatottnak: a franciaországi korosztályos Európa-bajnokságon és a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is ezüstérmes lett a csapat. A sikereknek két szegedi részese volt: a szövetségi edző Mészárosné Kovács Andrea mellett a Szeged KE játékosa, a 16 éves Vári Zita. Mindketten ott voltak a csapattal a hagyományos Héraklész Gálán, a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol a válogatottat választották az év utánpótláscsapatának.– Nem is kérdés, a tavalyi volt pályafutásom legjobb éve, hihetetlen élményt jelentett a válogatott tagjának lenni. Az Eb-ezüst pedig olyan eredmény, amelyhez fogható sikert negyven éve nem ért el ez a korosztály – mondta lapunknak Vári Zita, a szegedi Tömörkény István Gimnázium tizedik osztályos tanulója. – Mindkét világeseményen ugyanannyi játéklehetőséget kaptam, a legjobb meccsem pedig az Eb csoportkörében, az olaszok ellen volt, ott az én két triplám is kellett a sikerhez – mesélte a kettes poszton szereplő, 177 centiméter magas játékos.Vári 2014-ben volt először válogatott, akkor egy szlovéniai tornára hívták meg. Másoknál is rendszeres kerettagnak számított, ám egy ideje Mészárosné, vagy ahogy ő hívja, Andi néni az edzője a klubja mellett a nemzeti csapatnál is. Három éve, mindössze 14 évesen mutatkozott be a szegedi felnőttek között, azóta alapemberré vált.– Eleinte nehéz volt megszokni, hogy jóval idősebbek közé kerültem, nehezen ment a beilleszkedés, de aztán kialakult a bizalom a társakkal, elfogadtak, szóval remekül érzem magam a csapatban. Harmadik helyen, de az elsővel azonos mérleggel zártuk az alapszakaszt, most az összevont rájátszásra készülünk. Mindenképpen az éremszerzés a célunk – fogalmazott.Edzője elárulta, Zita kiváló tanuló, emellett a sporttal is komolyan szeretne foglalkozni, profi játékosnak készül.– Nem kell kapkodnom, de a célom egyértelműen az élvonal, a felnőttválogatottság, és külföldön is kipróbálnám magam. Igyekszem a tanulmányaimat összeegyeztetni a sporttal. Most két továbbtanulási lehetőségen gondolkozom, az egyik a gyógytornász szakirány, a másik a fiziológia – tette hozzá Vári Zita.