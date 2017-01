Hihetetlen végjátékkal megismételték a bravúrt: Szeged-OSC 10-10

Bujka a keretben



Bíró Attila szövetségi kapitány kihirdette keretét a magyar női vízilabda-válogatott jövő keddi világliga-mérkőzésére. A magyar együttes a Szőnyi úti Laky Károly Uszodában fogadja a riói olimpia ezüstérmesét, az olasz gárdát. A találkozó 20 órakor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti. A keretben megtalálható a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem centere, Bujka Barbara is.

Férfi vízilabda OB I, A csoport, 11. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 300 néző. Vezeti: Mucskai, Rubos.MEIXNER – Kiss Cs., Pellei, Sedlmayer 1, Nagy M. 1, Manhercz K. 2, SÁNTA 1.VUKICSEVICS 4, Basara, Chilkó, Illés, Manhercz Á. 1.Varga Péter.Barabás – Kovács, Brguljan 1, Bátori, ZALÁNKI 5, NIKICS 2, Bundschuh 1.Gór-Nagy 1, Hegedüs, Seman, Nagy Á., Juhász.Vincze Balázs.8/3, ill. 7/3.3/2, ill. -/-.Nagy Á.Bundschuh.– Gratulálok a csapatomnak, minden játékossal elégedett voltam. Meixner nagyon jól védett, Vukicsevics pedig fantasztikusan használta ki helyzeteit. Jól használtuk ki a 4 perces emberelőny adta lehetőséget, ez is a bravúr kulcsa volt.– Óriási meccs volt, ilyenre is számítottunk. Védekezésben és támadásban is volt egy-egy kiemelkedő teljesítményünk. A 4 perces kiállítás a malmunkra hajtotta a vizet az egyébként is fáradt OSC ellen, a végjátékban ez különösen kijött, és ezt ki is használtuk. Az önbizalomnak mindig jót tesz egy ilyen pontszerző gól, de sok pillanatot ki lehetne még emelni ebből a derbiből.gólt szerez, aminek örülünk, de akkor lenne nagy az öröm, ha Vukicsevics bevágta volna az ötméterest. 9–10 Egy rossz lövés a túloldalon, maradt 33 másodperc. Kiállítás, keménykednek a vendégek, és akkor egyszercsak hangrobbanás az uszodában:Sajnos még van 20 másodperc, Vincze Balázs időt is kér. Megszerezzük a labdát, Pellei indíthatja a megúszó Illés Sándort, de sajnos hosszú az indítás, pedig ez ziccer lett volna 2 másodperccel a vége előtt. Atya ég, a győzelem is meg lehetett volna, de így is óriási meccs volt. Az őszi bravúros pontszerzést megismételte a Szeged!Egy-egy jó védekezést látunk ebben a percben. Aztán Manhercz Krisztián megúszását, ellen szabálytalankodnak, jöhet az ötméteres. Vukicsevics vállalja a büntetőt, de nagyon rosszul lő, Barabásnak nem volt nehéz dolga, szinte középre jött a labda. Ezzel a hibával talán el is úszott az egyenlítés lehetősége.Időt kér Varga Péter, rá is fér a csapatra, hiszen láthatóan zavarja a szegedieket, hogy nem éltek igazán a 4 perces emberelőnnyel.Chilkó szép blokkja után Meixnernek könnyű a dolga.Többet is kihozhattunk volna a 4 perces emberelőnyből, ezt az időszakot csak 2–1-re nyertük meg. Ezt tetézi egy elkapkodott lövés.Még egy perc van az emberelőnyből, de Brguljan távoltól próbálkozik, sajnos sikerrel.Az OSC érthető módon nem kapkodja el támadásait, annyi időt húz el a 4 perces kiállításból, amennyit lehet. Kiss Csaba és Sedlmayer Tamás passzolgat egymásnak, ez kellően meg is mozgatja az OSC védelmét, Sedlmayer pedig egy kapáslövéssel ki is használja, szép találat.Manhercz Ádám tisztán lőhet, kapufa. Ezért nagy kár. Páros kiállítás a túloldalon, így továbbra is emberelőnyben védekezhet a Szeged.Nagy Ádám 4 perces kiállítást kap brutalitásért, ez az ítélet nem is lehetett kérdéses, ez nagy esély a Szegednek.büntetőjével márszépít.Zalánki egy védővel a nyakán úszik meg, átveszi a hosszú passz után a labdát, lendületből fordul, és kíméletlenül bevágja a rövidbe. Zalánki mai formájára nincsenek szavak, minden bejön neki.Szép összjáték az emberelőny végén, de Vukicsevics lövését végül védik. A kipattanó a miénk, ésmost nem hibáz, Zalánkival tovább vívja a gólversenyt.Nem Nikics emberelőnyös góljára gondoltunk...Egy-egy remek védekezést látunk, de ennél többet szeretnénk most...Rémálomszerűen kezdődik a harmadik negyed: Zalánki a negyedik gólját szerzi. Meixner még hozzáért a labdához, de hárítani már nem tudott, nagyon pontos löket volt a bal felső sarokba.Remek védekezés emberhátrányban, de sajnos a túloldalon nem jó Sedlmayer pattintott lövése. A végén persze emberelőnyt kap az OSC, Varga Péter reklamál, de hiába, Zalánki pedig a harmadik gólját is megszerzi.Mekkora gól!!!óriási formában, két ember fogásában a kapunak háttal svédcsavarral szépít. Ő is mesterhármasnál jár.Emberelőnyben a Szeged, de mire ezt leírjuk, már el is vették a labdát a bírók. Igaz, most igazságosan, mert a túloldalon is szinte azonnal. El kell ismerni, most jól védekezett az OSC, utána az ex-szegedi tréner, Vincze Balázs időt kér.Kicsit higgadtabbnak kellene most lennie a Szegednek, ezt használja ki Nikics is.Bátori lövése egyébként is gyenge, de Meixner mai formájához végképp kevés, ez neki csemege.Zalánki gólja előtt az egész uszoda szabálytalanságot reklamál, mégis megadják a találatot. A bírók eddig elég gyengén sípolnak.Sánta Dániel kiharcolja,pedig értékesíti az ötméterest. Ez az!Egy védés itt, egy védés ott.Varga Péter időt kér, de sajnos az OSC kemény védekezése révén Basarától csak egy jóval kapu fölé helyezett lövésre futja.Emberelőnyben az OSC. Gór-Nagy kapásra kapja a labdát a kapu torkában, belepöccint. Szerintünk védett Meixner, a bírók szerint viszont előtte már bent volt a labda. Sebaj, a túloldalonlő egy szinte ugyanilyen gólt.Szép szegedi védekezés végén Manhercz Krisztián szerez labdát. A túloldalon testvére, Ádám lőne, de ketten is rángatják, és elveszti a labdát. A bírók sípja néma marad...Vukicsevics nagyot birkózik centerben, most is megkapja a labdát, de ezúttal mellé lő.Egyenlő létszámban jobban megy az OSC-nek, most Bundschuh eredményes.válaszol, óriási bombával!Remek szegedi védekezés, lövésig sem jutottak a vendégek. Aztán egy kivédekezett emberhátrányt is felírhatunk a Szeged neve mellé. Bravó Meixner!Sajnos jól kezd az OSC, egy Zalánki-góllal.Üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportuszodából, ahol hamarosan az OSC ellen kezdi idei első hazai bajnokiját a Szeged. Az OB I őszi szezonjának legnagyobb meglepetése volt az idegenbeli döntetlen. Telt ház van, sokan szeretnék, ha megismétlődne a bravúr.Idén először játszanak hazai pályán Csongrád megye férfi OB I-es vízilabdacsapatai, egyaránt ma 18 órakor kezdődik a bajnokijuk: a ContiTech Szeged Diapolo az OSC-t, a Metalcom-Szentes pedig a KSI-t fogadja.Az OSC ugyan nemzetközi porondon vitézkedő csapat, de két dolog a Szeged mellett szól: aktuális ellenfelük otthonában ősszel bravúros döntetlent értek el Sedlmayerék, ráadásul a Szeged sokkal kipihentebb. A motivált és sikerre éhes Varga-legénység egy hete csak erre a derbire készül, az OSC viszont hét közben egy nehéz Bajnokok Ligája-csatát is letudott.A Metalcom-Szentes győzelme borítékolható, hiszen az A csoportban eddig pontot sem szerző KSI látogat a városi sportuszodába, ahol legalább olyan sima sikert szeretnének aratni a hazaiak, mint idegenben. Ősszel ugyanis a KSI otthonában 7–3-ra nyertek Somogyiék.