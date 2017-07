Hívogatja a természet a Muréna búvárúszóit - videó

– Ennél jobbat el sem tudunk képzelni – mondta Gruber Kornél, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub válogatott sportolója, mielőtt elindult a trénere, Kanyó Dénes által előírt táv teljesítésére.– Egy orosz barátom mondta – vette át a szót a világbajnok Kanyó –, hogy a legjobb saját környezetünkben, életterünkben gyakorolni. Itt a jó levegő, tiszta a víz, süt a nap, mellettünk a Tisza. Kell ennél nagyobb motiváció? Nekünk nem!Négyen, Kanyó, Gruber, Dimák és Kothecz a lengyelországi világjátékokra készül. Négy szegedi versenyző került be a búvárúszó-válogatottba.– Most már a gyorsításra helyezzük a fő hangsúlyt – folytatta Kanyó –, nemcsak itt, hanem a Maty-éren és Hódmezővásárhelyen is edzünk. Ez ma már a második edzésünk, itt a Partfürdőn most kicsit lazábbakat úszunk, ez inkább átmozgatás.Jövő héten csütörtökön fogadalomtétel lesz a világjátékokon részt vevő sportolóknak, július 19-én kezdődik az év fő versenye.– Amit elterveztünk, azt szerencsére minden el tudtunk végezni, most már a csúcsformába hozás időszakát éljük. Sokat dolgoztunk, de a világjátékokon való részvétel számunkra életünk nagy eseménye, és ezen szeretnénk sok-sok örömet szerezni a Csongrád megyei sportbarátoknak.