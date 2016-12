Hogy lesz ebből csapat?

Valahol az ország egyik kis sarkában elkezdődött egy futballmeccs. Fél órával a kiírt időpont után. Ezzel semmi gond, hiszen a vendégekre ennyit várni kell hazai csapatnak és bírónak egyaránt. Mondjuk, az a kellemetlenebb, amikor a hazaiak késnek, sőt ki sem állnak – nem érdemes hüledezni, erre is volt már példa.



Szóval, megy a meccs, a késve érkező drukker – vannak vagy tizenketten összesen – pedig azt látja, hogy a kedvencek, azaz a saját falu együttese az egyik támadást vezeti a másik után, úgy játszik, mint az álom, és mindezt eredményesen is teszi. Jönnek a gólok, miközben az agy elkezd számolni: rakja össze az ellenfelet, és rájön, eggyel kevesebben vannak. Na, így könnyű – gondolja a Késő Ember, és keresi a kispadreakciót.



Hát az vendégoldalon nincs. Mert az rendben van, hogy eleve kevesebben érkeztek a látogatók, így cserejátékosért kár kiáltani, de hogy a szakmai stábtól sem látunk senkit – na, ez már érdekes. De inkább gyanús. Miért hiányzik a tréner a kispadról? Szégyelli a produkciót, és elbújt? Vagy az öltözőben maradt? Vagy ő is öltözik?



Ez utóbbi verziót elvetjük, mert tudjuk, az ellenfél mestere jóval hatvan év fölött jár – megbecsült és tisztelt alakja a régió futballjának. A többire meg hamar választ kapunk, amikor felőle érdeklődünk: – Elment még játékosokért. A saját autójával. Mi vaaaan?



A közeli nagyváros csak 15 kilométer, távolsági busz rendszeresen jár, a jegyár egy korsó sörével vetekszik, így a település aránylag könnyen és gyorsan megközelíthető. De akkor a szombat kora délutáni kezdésre miért kell a Mesternek még elrohannia játékosokért, amikor neki inkább taktikai hadrendeket kellene betartatnia, vagy kitalálni, hogyan ússzák meg minél kevesebb kapott góllal amúgy sem Messi-kaliberű labdarúgói a bajnokit?



Nem, a Mester autózik, és játékosokat fuvaroz. Az első félidőt már lefújták, sőt a szünet is elmúlt, amikor kiderül, a vendégek kapust cseréltek – egy sántikáló mezőnyjátékos váltotta az addigi hálóőrt –, az autó pedig befut négy újabb labdarúgóval. A bemelegítés nem szükséges, a lényeg, hogy megvan a tizenegy pályán lévő játékos.

A csapat immár tényleg csapat – nemcsak név, hanem létszám szerint is. A jegyző- könyvbe regisztrálták a névsort, így a megérkezők beszállhatnak, és az eredmény sem marad el: az első félidő nyolc találata után csak további három gólt kapnak.



Ha ennek a csapatnak volna még két edzője, talán időben és teljes létszámban is odaértek volna a meccsre. De vajon a fuvardíjat a Mesternek kifizette valaki? Vagy legalább egy almafröccsöt kapott? És akkor még a szakmáról egy szót sem ejtettünk. Mégis: ilyen edző kell nekünk!