Holnap 17.15-kor a BL-ben: MOL-PICK Szeged-Rhein-Neckar Löwen Sigurmannsson nem barátkozik

A magyar együttes izlandi légiósa, Stefan Sigurmannsson egykori csapattársai ellen játszik.



Hosszabb szünet után folytatódik a küzdelem a férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligájában. A MOL-PICK Szeged holnap 17.15-kor a német Rhein-Neckar Löwent fogadja. Stefan Sigurmannsson, a szegedi együttes izlandi válogatott játékosa számára különleges lesz a meccs, egykori klubja ellen játszik.



– Négy évet játszottam a Löwen csapatánál, biztos furcsa lesz ellenük szerepelni, de ez egy meccs, és most már a Szeged játékosa vagyok. Persze maradtak barátaim a német együttesnél, beszéltünk már egymással, de a holnapi BL-találkozóról keveset diskuráltunk – árulta el Sigurmannsson.

A MOL-PICK Szeged eddig három győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget könyvelt el a Bajnokok Ligájában. Hét pontja van a Pastor-csapatnak, jelenleg a harmadik helyen áll. A Löwen nyolc pontot gyűjtött, második az A csoportban. Ha nyer a Szeged, akkor előzhet.



– Láttam a tavalyi két meccset, amit a jelenlegi csapatom játszott a volt együttesem ellen. A PICK-nek jól megy a játék a Löwen ellen. Úgy gondolom, hogy egy kőkemény meccs vár ránk, remek játékosokból áll a német bajnok. Ha magas szinten játszunk, akkor nem lehet kérdés a győzelem megszerzése.



A Veszprém elleni vereség óta nem játszott meccset a MOL-PICK. Jó pár nap eltelt azóta, ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy mindenki túltette-e már magát a fiaskón.



– Nagyon remélem, hogy mindenki elfelejtette már azt a nagyon rossz meccset, helyre is rakott bennünket. Biztos vagyok benne, hogy már vasárnap megmutatjuk a szurkolóknak, a klubnak, hogy nem felejtettünk el kézilabdázni. A szurkolóink mindig segítenek bennünket. Megérdemlik, hogy jó meccset láthassanak, és győzelemmel ajándékozzuk meg őket. Ők mindig mellettünk állnak, a meccs elejétől a végéig, ez pedig egy sportolónak nagyon fontos.



Ismét kitörhet Izland legnagyobb vulkánja, a 2015 februárja óta nyugalmi állapotban lévő Bardarbunga. Sigurmannsson rokonai természetesen otthon élnek.



– Ehhez már hozzászoktak a honfitársaim, csak remélni tudom, hogy nem történik az, mint az előző kitöréskor, mert akkor a nagy füst komoly problémát okozott a légi közlekedésben. Ez a kis sziget nagy bonyodalmat tud okozni, remélem, hogy most nem lesz semmi gond – zárta a beszélgetést az izlandi balszélső.