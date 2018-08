Holnap 18 órakor: MOL-PICK Szeged-CYEB Budakalász - Új idény, új remények

Meccslázban égnek a szurkolók, holnap hivatalosan, az első éles meccsel megkezdődik a 2018–2019-es férfi kézilabdabajnoki szezon.A bajnok, a MOL-PICK Szeged együttese hazai pályán 18 órakor azt a CYEB Budakalászt fogadja, amellyel hetekkel ezelőtt edzőmeccset játszott, és nyert 36–27-re. Azon a meccsen kétezer kékszimpatizáns ült a lelátón, népes publikum előtt játszott a megújult csapat. Most is mindenki reménykedik abban, hogy sokan buzdítják majd a szegedieket.A meccs előtt 16 órakor nyit a pénztár, de a jegymester.hu-n is lehet már belépőt váltani, ami 1490 forintba kerül.Minden rendben a Pastor-csapatnál. Tegnap délelőtt csapatfotózás is szerepelt a programban, az M4 Sport is készítetett képeket, amit már jövő szombaton mindenki láthat, hiszen a Balatonfüred elleni meccset – változott a kezdés: 15 óra – élőben adják majd.A kezdés előtt pályára érkeznek majd a klub dicsőségeit megjelenítő zászlók, ezt a szurkolók hozzák be. A bemutatás után a klub alapítójára, a közelmúltban elhunyt Ludányi Mártonra emlékeznek. A kezdődobást dr. Bérczy Mihály, a szegedi egyesület másik alapítója végzi el.16-os lesz a keret, amelyben továbbra is szerepelnie kell két fiatalnak, akik 1996. január 1-je előtt születtek, így biztos, hogy lesznek kimaradó játékosok. Mivel Pastor edző mindig az utolsó edzésen jelöli ki a csapatot, így ez ma kora délután derül ki.A Délmagyarország is hangol a meccsre, egy kétoldalas összeállítással készülünk, ezer példányt pedig a sportcsarnokban osztunk majd ki.A szünetben a nyáron sikeresen szereplő utánpótláscsapatokat szólítják majd a pályára.Mirko Alilovic, Joan Canellas, Stanislav Kaspárek, Nik Henigman és Jorge Maqueda első bajnokiját játssza szegedi mezben. Utóbbi játékos, a világbajnok Maqueda nyilatkozott a csapat honlapjának.– Sokat kell még javulnunk, mert mindenki többet várt a felkészülési mérkőzésektől, mint amit nyújtottunk. Azt hittük, hogy előrébb leszünk a szezonkezdetre. Másfél hónapja élek Szegeden, jól érzem magam itt. Nagyváros, sok mindent lehet csinálni, rengeteg a látnivaló, úgyhogy jól érezzük magunkat a párommal.