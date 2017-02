Holnap Bresztben szerepel a MOL-Pick Szeged

A további párosítás



A B csoportban csütörtökön 19 órától rendezik a Löwen (német)–Kielce (lengyel), míg szombaton 17.30-kor a Vardar (macedón)–Zagreb (horvát) és 19 órától a Celje (szlován)–Kristianstad (svéd) meccset.

B csoport, az állás



1. Kielce 9 7 0 2 269 – 248 14

2. MOL-Pick 9 6 1 2 252 – 229 13

3. Szkopje 9 6 0 3 271 – 248 12

4. Löwen 9 5 1 3 253 – 251 11

5. Brest 9 3 3 3 256 – 255 9

6. Celje 9 1 3 5 250 – 274 5

7. Zagreb 9 2 0 7 221 – 240 4

8. Kristianstad 9 1 2 6 243 – 270

Ma korán reggel, 6 órakor indul el a fehéroroszországi Bresztbe a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Holnap pedig magyar idő szerint 18.30-kor 2017-ben először lép pályára a VELUX EHF Bajnokok Ligájában. Egyből egy fontos meccset vív, hiszen ha nyerni tudna, akkor továbbra is versenyben maradna akár a csoportelsőségért is. A magyar együttes Ferihegyről különgéppel utazik a lengyel határ közelében fekvő városba, a meccs után pedig egyből haza is indul, így péntek hajnalban már itthon lesz.Ne rohanjunk azonban ennyire előre. Az ősszel nagy csatában, 24–22-re nyert a Pick a fehérorosz bajnok ellen, előtte az V. Kanizsa-kupa döntőjében is megverte riválisát, így igen kedvező a mérlege a Meskhov ellen. Tizenegy éve, 2006 októberében játszott utoljára Bresztben a Szeged, akkor Krivokapics Milorad (7 gól) vezérletével 30–24-re nyert. Eddig három meccset vívott egymással a két csapat a BL-ben, és mindháromszor a magyar alakulat nyert.A hazai gárda a SEHA Ligában vereséget szenvedett a Celjétől, amely 16–12-es félidő után 29–27-re győzte le őket. A Szeged könnyedén, minden megerőltetés nélkül verte 39–19-re a Mezőkövesd csapatát. Sajnos nem teljes a magyar együttes kerete: Thiagus Petrus és Bóka kezelésekre jár, így el sem utaznak a csapattal – Sunajko került a keretbe –, míg Obranovic és Sierra keményen edzett, rájuk már számíthat Juan Carlos Pastor edző. A meccset macedón játékvezetők vezetik, 18 (!) szegedi szurkoló ott lesz a lelátón, Érdi Zsolt vezetésével kelnek útra. A két klub szurkolótábora remek kapcsolatot ápol egymással, a breszti drukkerek már nagyon várják a magyar híveket.