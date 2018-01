Horvát átlövőt vett kölcsön a MOL-PICK Szeged

Az egykori horvát utánpótlás-válogatott jobbátlövő, Ivan Srsen csatlakozik a MOL-PICK Szegedhez, miután a szegediek kölcsönvették őt horvát klubjától, a Nexétől. A 196 centiméter magas játékos hétfőn már a társakkal edz. - írja a pickhandball.hu A MOL-PICK Szeged szerette volna, ha a múlt héten bejelentett Stanislav Kasparek már most csatlakozik a klubhoz, azonban a Balatonfüred nem engedte el a cseh válogatott átlövőt. A balkezes horvát átlövő tavaly két tornán is játszott a PICK ellen, a Metkovicban született játékos játszott a horvát kadett- és juniorválogatottban is.– Mindenképpen egy olyan kézilabdást kellett néznünk, aki szerepelhet a Bajnokok Ligájában is. Három hónapra érkezik hozzánk, bízunk benne, hogy nagy segítségünkre lesz. Amikor megtudta, hogy szerződtetni szeretnénk, akkor azt mondta, hogy akár futva is elindul Nasicéból, hogy Szegedre érjen minél hamarabb. Nagyon motivált, szeretne bizonyítani – nyilatkozta Marko Krivokapics, a MOL-PICK Szeged másodedzője a csapat honlapján.A MOL-PICK Szeged csütörtökön 13 órától éppen Srsen előző klubjával, a Nexével játszik felkészülési mérkőzést az újszegedi sportcsarnokban.