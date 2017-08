Hősök születtek Racicében: kiválóan szerepeltek a Csongrád megyei kajakosok és kenusok

Így örült Birkás Balázs (balra) és Balaska Márk a férfi kajakpárosok 200 méteres aranyérme után.

Fotó: MTI

Két korabeli hős született a csehországi Racicében, a kajakos, kenus világbajnokságon. Az egyik Medveczky Erika: szerda éjszaka még a pokolban volt, tegnap délre viszont már a mennyország kapuján kopogtatott a DÉMÁSZ Szeged kajakosa. Az őt megtámadó vírus hatása ugyan ráment a K1 500 méteres számra, ám K2 1000 és K4 500 méteren egyaránt világbajnoki aranyérmet szerzett.– Volt ezen a világbajnokságon minden, amiről mesélhetnék – nyilatkozta a már négyszeres vb-első kajakos. – Az edzőm, Csipes Ferenc azt mondta, hogy ráhoztam a frászt, aztán visszahoztam mindent. Küzdelmes négy nap volt, olyan, mintha két hétig tartott volna, annyi esemény történt, és annyi érzelem szabadult fel benne.A négyes sikere hatalmas csata volt belülről és állítólag kívülről is, de boldog vagyok, hogy egy olyan pályát mentünk, amit mi sem hittünk volna. Nem gondoltam, hogy a németek lesznek a másodikok, rettentően meghaltunk, de kiváló idővel nyertünk, azaz nem a többiek voltak a rosszak, hanem mi versenyeztünk remekül. Fantasztikus volt ez a szezon!

Farkasdi Ramóna és Medveczky Erika 1000 méteren ért a csúcsra.Fotó: MTI

A másik hős Kopasz Bálint, az Algyő kajakosa, aki még pénteken a K1 500 méteres középfutam előtt megzúzta a jobb hüvelykujját, majd így végzett K1 1000 méteren az ötödik, K1 500 méteren pedig a B döntőben az első, összességében a 10. helyen.– Az egész péntekem ráment erre a sérülésre, és sajnos most is éreztem, hogy fáradtabb vagyok fejben, de úgy gondolom, nem rossz ez az ötödik hely ebben az erős mezőnyben, úgyhogy elégedett vagyok – nyilatkozta Kopasz Bálint.Azt tudtuk róla, hogy tehetséges és saját korosztályában „menő", ám most K2 200 méteren a honvédos Balaska Márkkal a felnőttek mezőnyében megszerezte első aranyérmét a szegedi Birkás Balázs.– Nem tudok belekötni a kajakozásunkba – vélte Birkás. – A győzelem után szolidan a családdal ünnepeltem, mert a hét végén rendezik az országos bajnokságot, utána pedig németországi meghívásom van. A kapott gratuláló üzenetek felére tudtam csak válaszolni, mert közben lemerült a telefonom.

Ütős mondat



„Egy jó pár és már bocsánat: k.rva sok edzés!" „Egy jó pár és már bocsánat: k.rva sok edzés!" A győzelemtől felpörögve ezt válaszolta Birkás Balázs, a DÉMÁSZ Szeged VE világbajnoka arra a kérdésre, mi kellett ahhoz, hogy sprintszámban félhajónyi előnnyel nyerjenek.

A DÉMÁSZ Szegedből Nádas Bence két számban versenyzett – két olyanban, amelyben az Eb-n aranyérmet nyert. Most egy ezüst (K2 500 m) és egy B döntős 6. hely (K4 500 m) jutott neki.– Párosban nem ez a spanyol egység szerepelt Plovdivban, mégis csak egy olimpiai bajnok ült most abban a hajóban, amely megelőzött minket – mondta Nádas. – Kiadtam magamból a maximumot, ezért elégedett voltam az ezüsttel. A négyes miatt viszont csalódott vagyok, és keressük az okokat. Stabil időket hoztunk eddig, amelyet ezen a vb-n meg sem közelítettünk.A DÉMÁSZ Szeged versenyzői három arany- és három ezüstéremmel (a leírtakhoz csatlakozik Suba Róbert parasportoló két második helye) térhettek haza a racicei parakenu- és síkvízi világbajnokságról. A magyar válogatott pedig öt arany-, három ezüst- és két bronzéremmel zárt, ezzel megnyerte a nemzetek versenyét.