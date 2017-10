Hosszú Katinka volt a Hód-kupa sztárvendége Vásárhelyen - galéria

– Még nagyon fiatalon, talán serdülőként versenyeztem Vásárhelyen, ha jól emlékszem, a hat nemzet viadalán. Edzőtáboroztam is a városban, de akkor még nem tudták, ki vagyok, nem is emlékezhetnek rám – mondta a 28 éves Hosszú Katinka , a szombaton és vasárnap Vásárhelyen tartott rövidpályás Hód- kupa sztárvendége.Minden egyéni számban, összesen 14-ben rajthoz állt, és természetesen mindet megnyerte. A háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és tizenháromszoros Európa-bajnok úszónő férjével, Shane Tusuppal, csapatával, az Iron Aquaticsszel, 55 versenyzővel érkezett a Gyarmati Dezső Sportuszodába.Ennél nagyobb küldöttséggel, 56 főssel, csak a házigazda Hód-Úszó SE rendelkezett a négy országból 30 csapatot és 480 sportolót felvonultató erőpróbán. A legnagyobb szurkolást – nemcsak az övéitől – Katinka kapta, aki Rióban, negyedik olimpiáján ért fel a csúcsra, és nyert három aranyat a két vegyes számban és 100 méter háton.– Az első olimpiám az athéni volt, amelyen tizenöt évesen vettem részt. Csak harmincegyedik lettem kétszáz gyorson. Nagyobb célokkal, tervekkel érkeztem, hiszen Egerszegi Krisztina már 14 évesen bajnok lett, nekem többet kellett az aranyért küzdenem. Krisztina minden magyar úszó példaképe lehet – az enyém is – öt olimpiai bajnoki elsőségével, de rögtön utána jön Darnyi Tamás néggyel, és a többiek... – sorolta Katinka.Még hozzáfűzte: neki és a családnak is nagy öröm volt az első ötkarikás részvétel.– Amikor erről beszélek, visszajön a gyermekkorom, eszembe jut: tizenhárom évesen én is együtt úszhattam egy versenyen, talán még egy futamban is az akkor már olimpiai bajnok Kovács Ágnessel – mesélte. A terveiről is kérdeztük.– Tokió még mindenképpen belefér a pályafutásomba, azon az olimpián még biztosan indulok, pedig akkor már harmincegy éves leszek. Ugyanolyan szenvedéllyel készülök, mint Rióra. A következő olimpiai részvétel csakis attól függ, lesz-e hozzá kedvem.Amennyiben Budapest rendezhette volna a 2024-es játékokat, legálabb egy számban, ha nem is vegyesen, de száz méter háton rajthoz álltam volna – vázolta elképzeléseit. Az Iron Ladynek még három rövidpályás világkupafutam és a rövidpályás dániai Európa-bajnokság van hátra az évből.Klubjával, az Iron Aquaticsszel kapcsolatban elmondta: felépítette, és tovább építi, megteremti hozzá a hátteret, átadja tudását, tapasztalatát, mert sok mindent megélt az úszásban. Inkább a háttérből segít, úgy gondolja, úgy többet adhat a gyerekeknek, csapatának.Az említett egyesülettel, az Iron Lady márkanévvel körbebástyázta magát az úszás utáni időkre is.– Már a jövőt is élem a jelenben. És már a jövővel, a jövő nemzedékével vagyok együtt a medencében. Jó visszaemlékezni, visszanézni. Mert megyünk előre, kergetjük a célokat, de az ilyen versenyek, események, pillanatok újra és újra eszünkbe juttatják, miért is szeretünk itt lenni – zárta mondandóját Hosszú Katinka.