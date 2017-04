Hozta a kötelező sikert a Floratom

Csákvár–Floratom Szeged AC Probart 3–6

Férfi asztalitenisz extraliga, 16. forduló. Csákvár.

A szegedi győztesek: Gerold (2), Timafalvi (2), Vitsek és a Gerold, Vitsek páros.



A szegedi együttes már a páros során előnybe került, Gerold Gábor és Vitsek Iván simán, három szettben győzte le a Varga Sándor, Éliás Attila duót.



Az utolsó előtti helyen álló hazaiaknál egyedül Varga volt az, aki komolyabb ellenállást tudott kifejteni, ő viszont remekelt: kisebb meglepetésre sorrendben Timafalvit (3:2), Vitseket (3:2) és Geroldot (3:1) is legyőzte. Ettől függetlenül végig a Szegednek állt a zászló, mert a többi csákvárit verte a Floratom triója, még Timafalvi Gergő is két győzelemmel tudott hozzájárulni a csapatsikerhez, ezzel javítva statisztikáján.



A szegediek számára két összecsapás van hátra az alapszakaszból. A tét továbbra is az, hogy az együttes bejusson a négyes döntőbe, ahol majd az érmekért léphetne asztalhoz. Hogy ez sikerüljön, a következő fordulóban mindenképpen meg kell verni a közvetlen rivális BVSC II. csapatát: ezt a meccset jövő szombaton rendezik az újszegedi Móricz-tornacsarnokban. Az alapszakasz a Komló otthonában zárul majd Vitsek Ivánék számára május 13-án.