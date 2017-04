HungaroSun XXIX. egyéni országos squashbajnokság: újra szegedi döntő a nőknél?

Ismét Szegeden, a Squash Club Szabadidőközpontban rendezik meg szombaton és vasárnap a 2017-es HungaroSun XXIX. egyéni országos squashbajnokságot – a program mindkét nap 10 órakor indul. A sorsolások már elkészültek: a férfiaknál 32-es, a nőknél 16-os főtáblán küzdenek a versenyzők. A nőknél tavaly házidöntőt rendeztek, amelyben a Vidux Tisza Squash SE játékosa, Hajnal Helga nyert Csókási Gabriella ellen. Ez a párosítás idén is összejöhet.



– Idén több időm volt készülni, hónapok óta rendszeresen edzek, az utóbbi hetekben pedig kondizni is elkezdtem – mesélte Hajnal, aki eddig ötször végzett az élen az egyéni országos bajnokságon (2008, 2009, 2011, 2014, 2016). – Szeretném megvédeni a címemet, de az elsődleges cél ugyanaz, mint tavaly: hogy jól érezzem magam, élvezzem a játékot – tette hozzá a kétgyermekes családanya.



– Jobb formában vagyok, mint egy éve: akkor kevesebb időm volt felkészülni, most időben elkezdtem. Edzőhöz nem járok, inkább kardiózom, és többet játszom, mint korábban – fogalmazott a magyar ranglistát vezető Csókási, aki 2015-ben már nyert egyéni ob-aranyat. – Most is győzni szeretnék! Jó esély van rá, hogy ismét Helgával találkozzak a döntőben: tudom, hogy ő is keményen készül, szóval könnyű dolga egyikünknek sem lesz.



Kettejük mellett a női mezőnyben Laskai Vanda és Harmath Eszter képviseli még a Viduxot, Magdits Szilvia és Szűcs Liza a Marostő SE-t, míg a rekordbajnok Szombati Edina szegedi nevelésként lép pályára. A férfiaknál a Viduxból Farkas Balázs, Sebők Benedek, Vas Máté, Hoffmann Péter, Kiss Dániel, Takács Bence és Takács Benedek jutott a főtáblára, a Marostő SE-t pedig Kohlrusz Balázs képviseli.