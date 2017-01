Hungerit- Szentesi VK: ilyen a jó tanulópénz

Lehet akár meglepetés is! – a Hungerit-Szentesi VK szurkolói ezzel a gondolattal foglalhattak helyet a Kurca-partiak otthonában, hiszen az a BVSC volt az ellenfél, amely esélyesebb ugyan, de a Szegednek már ősszel összejött a bravúros siker a zuglóiakat fogadva. Ráadásul a női vízilabda OB I felsőházában a megyei rivális meg is lépett ifj. Tóth Gyula tanítványai elől, akik így pluszmotivációt is kaptak a Szeged–Dunaújváros bajnoki eredménye tudatában.



Az első negyedben jelét sem lehetett látni a papírformának és annak sem, hogy a hétvégén a BVSC az Euroligában szerepel. A fővárosiak nagyon tompán játszottak a főpróbájuk kezdetén, a felnőttválogatottban egyszer már szereplő Farkas Tamara egy gyönyörű emberelőnyös góllal egyenlített is, járt a hazai drukkerek vastapsa.



A BVSC a 12. percig csak büntetőből volt eredményes, ekkor viszont megtört a jég, innentől kezdve már pontosabbak voltak a vendégek löketei. Amíg az első tíz percben Kisteleki Dóra például ziccert tudott kapufára lőni, a folytatásban már parádézott.



A szentesieket felőrölte az ellenfél, így csak a végeredmény volt kérdéses. A fiatal hazaiak mindent megtettek a szépítésért, jól is sikerült a kozmetikázás, ugyanis az utolsó két percben két gólt szereztek, de egy jól elvégzett ötméteressel három is lehetett volna – ennek híján 6–13 lett a végeredmény.



Ifj. Tóth Gyula: – Nehezen lendültünk a meccsbe, fizikálisan elnyomtak minket, de láttam szép megoldásokat is a lányoktól. Számukra minden meccs nehéz a felsőházban, de minden gólnak és részsikernek tudnak örülni, és építeni is kell ezekre az élményekre, hiszen így tudják tartani magukban a lelket.