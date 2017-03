Hungerit-Szentes VK: egy félidőt gáláztak

Női vízilabda OB I, középszakasz, felsőház, 14. forduló. Budapest, Kőér utca, 100 néző.Csizmadia, Tordai.Magyari (10 védés) – Török, Muzsnay 1, Illés, Szabó, Bálint, O-Nagy 1.Gyöngyösi (kapus – 2 védés), Peresztegi, Pálinkás, Czakó, Szűcs 1.Lekrinszki 1 (9 védés) – Hevesi 3, Brávik, Farkas 2, Tóth 2, Urvári 1, Kövér-Kis 2. Csere: Makai, Sebők, Strankovianska, Mihály, Rybanska 1, Pantovic.9/1, ill. 4/1.3/0, ill. 5/3.A Kurca-partiak tehát védekezésben és támadásban is jeleskedtek, a félidő után nem engedélyeztek gólt fővárosi ellenfelüknek. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a három találatot jegyző Hevesi Anita volt, összesen hét játékos osztotta fel egymás között az egy tucat idegenbeli gólt.A meccs legérdekesebb pillanata az első negyed végén volt, ugyanis Lekrinszki Gina kapusként gólt szerzett. Emberhátrányban védett egy lövést, majd látta, hogy a megúszó Farkas Tamarára nagyon kijött az ellenfél kapusa, így a pályát átlőve az üresen maradt kapuba talált. Lekrinszkinek jó napja volt, hiszen a hazaiak három ötméterese közül egyikből sem lett gól.Egy héten belül ez a második szentesi kapusgól az OB I-ben, hiszen múlt héten a Metalcom-Szentes hálóőre, György Dávid is betalált.A mérkőzés már tét nélküli volt, hiszen korábban eldőlt: a Hungerit-Szentesi VK a szegediekkel megyei rangadók sorozatát vívja a rájátszás első körében.– Túlzás lenne sima sikerként elkönyvelni ezt a meccset, ugyanis az első félidő kritikán aluli volt. A folytatásban azonban már jól játszottunk, ez a szakasz már a felkészülésünket is szolgálta a rájátszásra.