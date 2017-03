Hungerit-Szentesi VK–Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem: behúzza a Szentes?

Az utolsó egymás elleni meccs is lehet a szezonban, hiszen az egyik fél második sikeréig tartó párharc első találkozóján a Hungerit-Szentesi VK elvette a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem pályaelőnyét. Nem is akármilyen derbi volt ez, hiszen ötméteresekkel dőlt el (13–14).



Ilyen előzmények után akár arra is lehetne következtetni, hogy a Szentes most egy picivel esélyesebbnek tűnik, hiszen nagy rangadót nyertek Lekrinszkiék, ráadásul ifj. Tóth Gyula szerint csapata gyengébben játszott, mint amire számított. Ha pedig most erősebb lesz, ráadásul hazai pályán, akkor véget is vethet a párharcnak.



Ehhez persze a szegedieknek is lesz egy-két szavuk, több okból is. Papíron esélyesebbek, több rutinnal rendelkeznek, a visszavágás vágya fűti őket, és ha türelmesebben pólóznak, mint az első összecsapáson, akkor vissza is vehetik a pályaelőnyt. A hazai vereségük fő oka ugyanis az elkapkodott támadójáték volt.