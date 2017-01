Hungerit-Szentesi VK: érthető volt a különbség

Női vízilabda OB I, felsőház, 5. forduló. Szentes, 400 néző.Petik, Marjay.Lekrinszki (2 védés) – Szabó 1, Hevesi 1, Farkas 1, Mihály, Tóth 2, Kövér-Kis 3. Csere: Makai, Urvári, Pantovics.Kasó (7 védés) – SZILÁGYI 7, MENCZINGER 2, GURISATTI 3, Horváth 1, Somhegyi 1, Vályi F. Csere: Luka 1, Slagter, Garda 2, Ziegler, Vályi V., Mchunu.7/2, ill. 6/4.2/2, ill. 4/4.Míg a Hungerit-Szentesi VK az ünnepek után épphogy össze tudott állni az edzésekre, addig első idei ellenfele már szinte csúcsformában érkezett a Kurca-partra. A női vízilabda OB I felsőházában ugyanis ifj. Tóth Gyula tanítványai a hamarosan Euroliga-mérkőzésen szereplő Dunaújvárost fogadták. Papírforma alapján önmagában borítékolható volt a vendégek sikere, de ilyen körülményekkel erődemonstráció áldozata lett a Szentes – kedden ugyanez a Dunaújváros vár a Szegedre is.Ettől persze még lelkesek voltak a hazaiak, és nem csak az ifjúsági világbajnokságot megjárt válogatottakat lehetett olykor dicsérni. Akadtak szép megmozdulások, Kövér-Kis Réka háromszor is betalált, a tizenéves tehetségek pedig rengeteget tanultak, számukra jól is jön, hogy pont egy ilyen éles együttessel találkoznak. Sőt, kedden is így lesz, ugyanis a másik Euroliga-továbbjutó, a BVSC látogat Szentesre, Lekrinszkiék ráadásul ez esetben tévés meccs elé néznek.– Minden tőlünk telhetőt megtettünk. Látszott, hogy 16-17 éves játékosaink nehezen boldogulnak a tapasztaltabbak elleni párharcokban, de így is sok olyat tudtunk gyakorolni, ami tavasszal jól jöhet.