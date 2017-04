Húsvéti hazai: Szeged 2011-Cegléd 0-0

Szeged 2011-GA-Cegléd 0-0

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 30. forduló. Gyula, 100 néző. Vezeti: Takács János (Medovarszki, Szilágyi).

Szeged 2011-GA: Szántai - Achim, Jagodics, Mészáros M., Zabari - Farkas A., Germán, Coroian, Király - Geiger, Zádori. Vezetőedző: Klausz László.

Cegléd: Mursits – Fürjes (Nagy S., 46.), Nánási, Albert I., Preklet – Valkovszki (Asztalos, 46.), Takács P., Peres – Szabó V., Albert Á., Farkas A. Vezetőedző: Miskei Attila.

Sárga lap: Preklet (47.).



46. perc: jön a második félidő, rögtön két vendégcserével. A megsérült Fürjes - menőt érkezett érte - helyére Nagy S. érkezett, míg Valkovszki helyén Asztalos folytatja.



Vége az első félidőnek, nem volt nagy helyzet, inkább csak veszélyesen a kapu elé érkező beadások, illetve távoli lövések, amelyekből egyelőre nincs gól. Fürjes térdszalagja meglehet, hogy elszakadt, legalábbis ő ezt mondta a nála érdeklődőknek...



45. perc: szép hazai kombináció után Zádori fölélő a 16-os vonaláról.



45. perc: Fürjes térde reccsent, hallatszott a nézőtérről is, szenved a vendégvédő, ápolják.



43. perc: Király messziről lő, a labda Mursits kezeibe gurul.



40. perc: Valkovszki lefordul, 16 méterről lő, a labda furcsán pattan fel, de Szántai megfogja.



33. perc: Geiger elé pattan a labda a 16-os vonalán, egy pattanás után lő, mellémegy két méterrel.



31. perc: Szabó V. egy lövőcsel után lő, de egy újabb védő blokkol a 16-oson belül.



24. perc: Germán 32 méteres szabadrúgása megpattan a sorfalon, a hazai cséká kezet reklamál, szögletre megy a labda, amelyből nem lesz semmi.



23. perc: megint a ceglédi bal oldalról jön a beadás, egy hazai lábról kapu felé pördül, Szántainak nem okoz gondot.



19. perc: Király jobb oldali beadását fejelik ki a védők.



17. perc: az első komolyabb lehetőség: Albert Á. indult meg a bal oldalon, befűzte a keresztező Jagodicsot, majd a 16-os sarkánál egy kicsit befelé kapura lőtt, a rövidnél ment mellé a labda.



12. perc: nem ijedt nyúl a Cegléd, jól kombinál mindkét csapat, nagy helyzet még nem igazán volt.



5. perc: Zádori készíti le a labdát Geigernek, akinek nagyon magasra pattan a labda, és a lövés messze föléperdül.



4. perc: Zádori megindul egyedül, lövőcsellel balra húzza a labdát, de beérik a hosszú sprint után.



1. perc: elkezdődött a mérkőzés, fehérben a kiesés elől menekülő Cegléd, kék-feketében a Szeged 2011-GA.



16.29: a cserék és a szakvezetők már elfoglalták a helyüket a kispadon, mindjárt jönnek a kezdők is. Itt van a lelátón a Debrecen egykori vezetőedzője, Kondás Elemér is, akinek a kezében toll és jegyzetfüzet található.



16.25: megvannak a kezdők, hazai oldalon több meglepetés is.



16.21: nem jött rendbe a Szeged 2011-GA belső védőjének, Farkas Márknak a combsérülése, így ezúttal kihagyja a Cegléd elleni bajnokit.

- Ötven százalékos futást még bírok, sőt nyújtásnál sem értem hátul a combomat, de amikor sprintelni kell, azonnal jelentkezik a fájdalom. Nem kockáztattunk, így ezt a bajnokit kihagyom - mondta a gyulai lelátón helyet foglaló szegedi Farkas Márk.



Korábban:



A Szeged 2011-Grosics Akadémia előbb Dorogon, majd Kozármislenyben járt, azaz rengeteg kilométer van a játékosokban.



– Az első félidő végén egy szöglet után kipattant a labda, majd futottam vissza, és amikor beálltam a támadó elé, éreztem, hogy meghúzódtam – mesélte Farkas Márk, a Szeged 2011 védője, akit a kozármislenyi meccs szünetében le is kellett cserélni. – Sajnos a szerdai mérkőzés óta nem sokat javult a lábam, és pontosan még nem is tudjuk, hol húzódtam meg. A fájdalom hátul, a combomon érződik. Tóth Gábor is külön edz, így ketten eshetünk ki a védelemből, ha végül nem tudom vállalni a játékot, de bízom benne, hogy rendbe jövök. A Cegléd télen erősödött, küzd a kiesés ellen, de a csapategységünk és a hazai pálya miatt is a mi sikerünket várom.

A gyulai találkozóról a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.