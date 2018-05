Hüttner Csaba már tudja

Felnőtt és parakenu rangsoroló, a megyei klubok hétvégi eredményei, parakenusok,1. Suba Róbert (NKM Szeged),2. Varga Katalin.1. Kopasz Bálint (Algyő),2. Bodonyi András (NKM Szeged),3. Balaska Márk (Honvéd), Birkás Balázs (NKM Szeged), 6. Nádas Bence, Kuli István.4. Nagy Bianka, 6. Miskolczy Fruzsina.Hüttner Csaba fejében már megvan legalább hat név azokból, akik versenyben vannak a K4 500 méteres szám helyeiért. Hogy kik azok, az várhatóan ma derül ki, amikor a szövetségi kapitány kihirdeti a pénteken kezdődő világkupán induló keretét, de abban reménykedhetünk, hogy a rangsoroló teljesítményei alapján egy-két szegedi ott lesz a névsorban.Így például Birkás Balázs, aki három számban (K1 400, K2 500 és K1 200 méter) is bizonyított, és/vagy Kuli István, aki a legjobb NKM-versenyzőként negyedik lett K1 400 méteren, illetve az a Nádas Bence, akinek az utóbbi számban van egy hetedik, K2 500 méteren pedig egy hatodik helye, ám tavaly ő volt a sztrókja az Európa-bajnok négyesnek.– Hat név van a fejemben, akik ez alatt a rangsoroló alatt meggyőztek a teljesítményükkel. Ehhez még két emberen gondolkozom, és az is lehet, hogy félre kell tenni az objektív eredményeket, és azt kell nézni, hogy ki lehet a legalkalmasabb a négyesekre. A két egységnek egyenlő feltételeket szeretnénk biztosítani, mindkettő indul a szegedi és a duisburgi világkupán is különböző összeállításban, majd ezután döntünk arról, hogy melyik négyes vág neki az Európa-bajnokságnak.Komoly erőfelmé- rő lesz a két világkupa, hiszen Szegeden találkozhatunk a spanyol, az orosz, az angol, a szlovák és a kanadai négyessel, Duisburgban pedig a szintén rendkívül erős német egységgel – mondta Hüttner.Kopasz Bálintot nem gyengítette le annyira a betegség, hogy ne nyerje meg a szegedi rangsorolón az 1000 kajak egyest – igaz, emiatt nem tudott elindulni K1 400 méteren.– Be voltam nevezve négyszáz egyesre is, de a betegség miatt nem tudtam volna mindkét számot végigversenyezni. Négy-öt napom volt, hogy kijöjjek a betegségből, úgy néz ki, hogy sikerült. Nagyon elégedett vagyok az ezer méteres egyessel, 3:26 percet mentem, amely egy tájékoztatón nagyon jó időnek számít, igaz, hogy hátszelünk volt, de akkor is örülök. A világkupán is az ezer méter egyes lenne a fő célom, ott pedig a dobogóra szeretnék állni – nyilatkozta az algyőiek kiválósága.Ma újabb események kezdődnek a Maty-éren: a női kenus világkupa, amelyen az NKM Szegedből Miskolczy Fruzsina két számban (C1 200 és 500 méter) érdekelt, közben pedig Szeged ad otthont a maratonisták magyar bajnokságának is.