Idegenben kapott ki a Szentes

Tatabánya–Metalcom-Szentes 15–13 (2–3, 3–2, 6–4, 4–4)

Férfi vízilabda OB I, alsóház, 2. forduló. Tatabánya, 180 néző. Vezette: Németh A., Benczúr.

Tatabánya: Jászberényi (2 védés) – Hoppál, Szabó B. 3, FRANCSICS 3, Kiss Gy., Salamon A., MÁTHÉ 3. Csere: Csongár (kapus, 5 védés), MOCSÁRI 1, KOLARIK 4, Regős, Sebestyén 1, Rábavölgyi. Vezetőedző: Zantleitner Tamás.

Metalcom-Szentes: György D. (4 védés) – Werner 2, Somogyi 1, KISS K. 2, Vörös V. 1, VISNYAKOV 3, Reuten 2. Csere: Pellei K. 1, Van Mil, Takács J., Szalai 1, Tóth Gy., Kókai. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Gól – emberelőnyből: 12/6, ill. 12/5.

Ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Kipontozódott: Van Mil (12.), Kiss Gy. (18.), Mocsári (30.).



A férfi vízilabda OB I alsóházának meccsét a vendég szentesiek kezdték jobban, az első percekben, sőt az első két negyedben ők irányították a játékot. A második nyolc perc derekán már 5–3-ra is vezettek Pellei Csaba tanítványai. Ezt követően fordult a kocka: a hazaiak előbb egyenlítettek, majd a Szentesen is megfordult Kolarik vezérletével fordítottak. 8–6 után az egy-két gólos különbség állandósult, az csak a negyedik etapra nőtt háromra, 13–10. A hajrában Vörös Viktor 14–13-ra felhozta a Szentest, a végeredményt pedig 27 másodperccel a lefújás előtt Kolarik állította be, 15–13.



Pellei Csaba: – Nagyon jól indultunk. Az első két negyedben mi irányítottuk a játékot, aztán kihagytunk két olyan ziccert, amivel a találkozót is eldönthettük volna, vagy legalábbis másképp alakulhatott volna a találkozó. Ennek ellenére az utolsó percig szoros volt a mérkőzés.



További eredmények az alsóházban: KSI–UVSE 6–15, Pécs–Kaposvár 12–13, Honvéd–Debrecen 11–10.