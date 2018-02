Idegenben kell javulnia a Mindszentnek

A nyáron vette át a Mindszenti SC irányítását Szél István, a szakember vezetésével azonban nehezen indult be a csapat szekere. Az első öt mérkőzésén csupán két pontot szerzett a gárda, majd a Röszke elleni sikerrel korrigált. A csapatnak kijutott jóból és rosszból is, hiszen míg a Nagymágocs ellen 8-2-re kaptak ki Csatlós Tamásék, addig a sereghajtó Csanytelket 9-0-ra győzték le. A kétarcúság jellemző volt a csapat teljesítményére is, míg hazai pályán mindössze egyszer, a listavezető Makó II. ellen nem szerzett pontot a Mindszent, addig idegenben csupán két döntetlenre futotta az öt vereség mellett.



- Kissé leromlott fizikális állapotban vettem át a csapatot. A vezetőség kérése az volt, hogy mindszenti alapokra építkezzünk, és a csapat tagjai jól érezzék magukat. A Makó II. ellen gólokkal kellett volna nyernünk, az ellenfél szerint is, de szereplésünket elsősorban az határozta meg, hogy az idegenbeli meccsek nem sikerültek. - összegzett lapunknak Szél István, a Mindszenti SC vezetőedzője.



A megyekettő idén borzasztóan szoros küzdelmeket hoz, már ha a bajnoki címet kivesszük a sorból, ugyanis ebben aligha lehet megelőzni a Makó II.-t. Mögötte viszont óriási a tülekedés, és egy jobb tavasszal akár a dobogós helyek mögé is felzárkózhat a Mindszent. - A hazai pályán mutatott játékunk alapján nekem merészebb terveim is vannak. A mellett, hogy a fejekben kell egy picit rendet rakni, a vidéki meccseinkre kellene importálnunk valahogy azt a játékot, amelyet hazai pályánkon mutatunk. - emelte ki Szél István.



A Mindszent már javában, heti három edzéssel készül a megyei II. osztály márciusi, tavaszi rajtjára. Bár több ifjúsági korú játékost, köztük négy mindszenti nevelésű futballistát is beépített Szél István a felnőtt együttesbe, a tervek szerint több labdarúgóval is bővítenék keretük a létszámproblémák elkerülésének érdekében, de konkrétumról egyelőre még nem tudott beszámolni a mindszenti tréner, hiszen a téli átigazolási időszakban a játékos előző klubjának hozzájárulása is kell a transzferhez. Ami pedig a meccseket illeti, a Téli Bajnokság csongrádi fordulóiban a házigazda együttes mellett a Nagymágoccsal és a Tömörkénnyel játszik a Mindszent, a programot pedig egy Szentes elleni, február végi edzőmeccs teszi teljessé.