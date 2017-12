Idén is bajnokokat neveltek: évzáró díjátadó ünnepségét tartotta az ország egyik legeredményesebb vízisport-klubja

280 fő befogadására alkalmas a szegedi Szent-György Albert Agóra földszinti nagyelőadója. Nos, a terem hétfőn majdnem kicsinek bizonyult: az NKM Szeged Vízisport Egyesület itt tartotta ugyanis az évzáró díjátadó ünnepségét, amelyen a klub kajakosait, kenusait, evezőseit jutalmazták a támogatók, a szakági szövetségek képviselői, a szülők és a média munkatársai előtt.Az új névadóval és annak használatával még ismerkedünk – a DÉMÁSZ-t a Nemzeti Közművek, röviden NKM váltotta –, azt viszont már megszokhattuk, hogy az év eseményei és eredményei alapján van ok az ünneplésre. Az év jelentős eseményeit egy kisfilm összegezte, bemutatkozott az NKM és a cég vezérigazgatója, Bally Attila, legelőször pedig Dervarics Attila elnök osztotta meg a jó hírt: a klubok között a szegedi a harmadik helyen zárt az ország kajakos, kenus egyesületei között.25 versenyző, 39 érem: így zárták az egyesület sportolói a nemzetközi viadalokat. Nem volt hiány aranyban, ezüstben, bronzban az országos bajnokságokon sem, hiszen az NKM Szeged VE sportolói 145-ször állhattak dobogóra. Ehhez a teljesítményhez a támogatók elengedhetetlenek és a klub szerencsés, hiszen ugyanaz a négy főszponzor áll mögötte régen – van, amelyik az évezred kezdete óta.– Mindig nagy örömmel jövök erre a rendezvényre – mondta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke. – A sportág fantasztikus évet zárt, hiszen a sok dobogós hely mellett minden eseményről elhoztuk a legeredményesebb nemzet elismerését. Ti is sokat tettetek ezért, hiszen a szegedi kajakosokra és kenusokra mindig lehet számítani.Az elnök szavai után a két szakág legjobbjai és edzőik kapták meg egyéni elismeréseiket. A jelen és a jövő versenyzői sorjáztak a színpadon – meglehet, jobban izgultak, mint a vízen a rajt előtt. Hiába, az az ő igazi környezetük.– A szegediekre az evezősök is számíthatnak – nyilatkozta az újabb szegedi sikerszakágról Bényi Szabolcs, a Magyar Evezős Szövetség elnöke. – A sportág fejlődése nem állhat meg országos szinten, és a szegedi példa révén tudjuk, van bőven mit tenni azért, hogy a kajakosok és kenusok nyomába érjünk.