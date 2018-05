Idén még veretlen a PICK - Jövő szombaton kezdődik a bajnoki döntő

Stefán Rafn Sigurmannsson volt a legeredményesebb szegedi játékos: az izlandi szélső 132 találatot jegyzett a bajnokságban. Fotó: Frank Yvette

Május 12-én (szombat) 13 órakor hazai pályán vívja a bajnoki döntő első meccsét a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A visszavágót május 20-án (vasárnap) 15 órakor rendezik a Veszprém Arénában. Idén sem változott a helyzet, a két nagy rivális csatázik tovább az aranyéremért.A kékek a második helyen zárták az alapszakaszt. Végül magabiztosan, de volt olyan időszak, amikor bizony meleg volt a helyzet, mert meglepő pontokat hullajtott a csapat, és bizony a Tatabánya veszélyesen közelített a Tisza-partiakra. A Bányász botlott, a Szeged bravúros győzelmet aratott Veszprémben, így valójában visszaállt a rend, maradt minden úgy, ahogy az elmúlt években.Idén is hasonlóan játszódik a döntő, azaz oda-visszavágós rendszerben. Tavaly ez előnyt jelentett, a Veszprém otthon 23–17-re nyert, a Szeged csak 30–27-re, így bajnok lett a bakonyi alakulat. Mivel most a Telekom szerezte meg az alapszakasz-győzelmet, így az újszegedi sportcsarnokban lesz az első meccs.A PICK 26 meccset játszott a 2017–2018-as bajnoki szezonban. Huszonkétszer nyert, kétszer döntetlent játszott, kétszer pedig vereséget szenvedett. 854 gólt dobott a csapat, ez 32,84-os gólátlag meccsenként. Az ellenfelek 632-szer találtak a szegedi kapuba, ez 24,30-os meccsenkénti átlag.Stefán Rafn Sigurmannsson volt a legeredményesebb játékos, az izlandi szélső 132 találatot jegyzett. Őt követte Bodó Richárd 103, Balogh Zsolt 78 góllal. Érdekesség, hogy mindkét kapus, Marin Sego és José Manuel Sierra is szerzett gólt, sőt az előbbi, a horvát válogatott Sego három találatig jutott.A legtöbb gólt a Dabas elleni hazai meccsen szerezte a Pastor-csapat, 39 találatig jutottak. Ez volt a legnagyobb különbségű győzelem is, ekkor 39–21 volt az eredmény. Az Eger elleni meccsen védekezett a legjobban a Szeged, a Heves megyeiek az újszegedi sportcsarnokban csak 15 gólt dobtak, 32–15 lett a végeredmény.A legszebb siker az történelmi volt. Március 10-én először nyert a Veszprém Arénában a PICK, 32–31-es sikert könyvelhetett el.Több fájó pont is volt a szezonban. Az első a Veszprémtől elszenvedett hazai vereség (30–21), amely után mély gödörbe került a csapat. Jött két váratlan döntetlen (Budakalász itthon, Gyöngyös idegenben), majd egy tatabányai vereség. Szerencsére a tavasz szépre sikerült, minden meccsét megnyerte a MOL-PICK, zsinórban tíz győzelmet könyvelhetett el, így megszerezte a második helyet, bajnoki döntőt vívhat.A bajnokságnak még nincs vége, a hétvégén még fordulót rendeznek. Egyelőre a legnagyobb kérdés, hogy az Orosháza mellett melyik csapat búcsúzik. A Vác otthon fogadja az említett kiesőt, az Orosházát, míg a Gyöngyös az FTC-vel csap össze. A három csapat közül egy int majd búcsút az NB I-nek.