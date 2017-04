Időntúli büntetővel bukta el a döntőt a MOL-Pick Szeged

TIPPMIX férfi kézilabda magyarkupa döntő, Debrecen, Főnix csarnok, 4500 néző. Vezeti: Herczeg, Südi.Mikler - Marguc 7/1, Nilsson 1, Terzic, Nagy L. 1, Schuch, Iváncsik G.Alilovic (kapus), Palmarsson 5/3, Ilics 1/1, Sulic 2, Ancsin 1, Lékai 5, Ugalde.Javier Sabaté.Sierra - Sostaric 2, Buntic 1, Skube 4, Bánhidi 1, Gorbok, Källman 2.Sego (kapus), Blazevic, Thiagus Petrus, Balogh 8/5, Gaber 1, Obranovic, Pedro, Bodó 2.Juan Carlos Pastor.10, ill. 10 perc.7/5, ill. 5/51. Veszprém, 2. MOL-Pick Szeged, 3. Tatabánya, 4. Csurgó.Gasper Marguc.José Manuel Sierra.Kár érte! Nagyon, mert nagyon közel volt a győzelemhez a Szeged, a hajrában azonban többször biztos helyzetben rontottak a szegediek, amit a Veszprém könnyű gólokkal büntetett.Palmrasson telibe a kapufát. Marad náluk. Időt kér a Veszprém. 45 másodperc. Sierra tolja ki. Balogh, 22-22. Gaber piros, veszprémi hetes. Palmarrson és Sierra! Belövi! 23-22.Lékai a szélről, 22-21. Időt kér a Szeged. Källman ismét telibe Alilovicot. Nem igaz!Sierra véd. Källman a szélről Alilovic véd.Terzic 2 perc. Bánhidi hetest harcol ki, Ugalde 2 perc. Balogh, 21-21.Nagy L. telibe a kapufát.Balogh lő, Alilovic véd.Veszprémi hetes. Ajándék. Sego a kapuban. Palmarsson, 20-20. Bodót letarolják, semmi, Marguc, 21-20.Gaber harcol ki hetest. Balogh, 19-20.Palmarsson, 19-19.Bodó lő, Alilovic könnyedén véd. Veszprémi hetes.Eladja a Veszprém.Sostaric bevágja, 18-19.Veszprémi hetes. Gaber 2 perc. SIERRA! Kivédi Ilics lövését.Veszprémi hetes. Ilics, 18-17. Bánhidi harcol ki hetest. Balogh, 18-18.Labdaszerzés, Sostaric üres a kapu, kapufa, Lékai, 17-16. Kínai, Skube, 17-17.Balogh micsoda csel, 16-16. Sulic és Blazevic 2-2 perc.Schuch 2 perc, Gabert tarolta le.Labdát szerzett a Szeged! Belemenést látnak Baloghnál, blokkról, Nagy, 16-15.Sulic beállóból, 15-14. Bodó betörésből, 15-15.SKUBE! Talpról, 14-14. Időt kér a Veszprém. Thaigus Petrus 2 perc.Sostaric a szélről, 14-13. Thiagus Petrus labdát szerzett.Gaber beállóból, 14-12. Veszprémi hetes. SIERRA! KÉTSZER!SIERRA! Nagy ziccerét fogja.Bodó lő, Mikler véd. Marguc büntetett, Källman 2 perc. Skube kezéből kiesik a labda.Sierra véd. Bodó kilép, Nilsson a vonalra lép.Sierra védi Ilics bombáját. Balogh, 13-11.Nagy László telibe a kapufát. Gaber a vonalra lép.Källman kínai, Marguc meglöki, hetes. Balogh, 13-10.Bodónak kell rávetődnie egy labdára.Eladja a labdát a Veszprém.Jól kezdett a Szeged, amely még a meccs elején akár több góllal is vezethetett volna. Azonban a 11 perces gólcsend döntőnek bizonyult, a Veszprém ekkor lépett el. Ennél csak jobb jöhet, reménykedni lehet, hogy az elmúlt időszakban látott második félidőt produkálja majd a csapat.30.Nincs több gól, 13-9-re a vezet a Veszprém.Sierra ismét kétszer! Schuch 2 perc. Bánhidi fordul be, 13-9.Källman a szélről, előtte Sierra kétszer védett.Ancsin mellé, veszprémi hetes. Marguc, 13-7.Lékait nem tudják tartani, 12-6. Skube remek csel, 12-7.Obranovic, kidobja a pályáról a labdát.Obranovic gyengén, Iváncsik ziccert ront.Lékai veri meg Bunticot, 11-6.Ancsin az alsóba, 10-5. Bodó is hasonlóan, 10-6.Balogh harcol ki hetest. Balogh, 9-5.Skube eladja, Marguc ziccer, 9-4.Bánhidi lehetetlen helyről, Marguc, 8-4.Időt kér a Veszprém. Sierra könnyedén véd.Lékai, 7-4. Obranovic megy bele.Skube tört be, 6-4.Balogh mellé. Nagy L. 2 perc.Időt kér a Szeged. A Szegednél vonalat látnak a bírók, Sulic, 6-3.Balogh bombáját tolja ki Mikler. Marguc a szélről, 5-3.Gorbok lő, Mikler tolja ki. Palmarsson, vezet a Veszprém, 4-3.Nilsson fordul be, 3-3. Buntic 2 perc.Sierra könnyedén védi Palmarsson lövését. Källman átlövését védi Mikler.Egyre többször törlik a pályát.Buntic rossz átadás.Buntic lő, Mikler véd, Marguc ziccer, 2-3.Sostaric ziccert ront. Kár! Sierra véd. Nagy volt!: Skube pazar passz, Bánhidi, 1-3.Gorboknál belemenést láttak, pedig gólt lőtt. Palmarsson talpról, 1-2.Elveszik a Veszprémtől a labdát.Marguc ziccerben mellé, Buntic Mikler lábai között, 0-2.A Szeged kezd. Källman a szélről vágja be, 0-1.Ancsin bent a keretben, Gajic, Blagotinsek, Ligetvári és Kopljar viszont nem.Megérkezett a Veszprém.A Veszprém azért szórakozik. Még sehol sincs a csapat, a Szeged már a pályán. Sabaté csak 13 játékost írt be a jegyzőkönyvbe.

Egyenpólóval készültek a meccsre a szegedi szurkolók.

A Veszprémnél minden mezőnyjátékos melegít, alig férnek el a pályán. Ez 17 kézilabdás. Három marad majd ki, minden bizonnyal csak a kezdés előtt dönt Sabate edző.Már a címvédő is kint. Most nincs az a nagy barátkozás, mint a szegedi meccsen. Egy-egy pacsi, és ennyi! Nagy csata lesz!A MOL-Pick már a pályán. Hatalmas taps fogadta a kedvenceket!A Tatabánya szerezte meg a bronzérmet, miután 23-18-ra legyőzte a Csurgó csapatát.Egyre több szegedi a lelátón! 400 MOL-Pick Szeged szimpatizáns jön el. Egyelőre jóval több szegedi szurkoló van a lelátón, mint veszprémi.

A Pick kabalája is itt lesz a döntőn.

Megérkezett a MOL-Pick Szeged a debreceni Főnix-csarnokban. Elszánt mindenki. Bánhidi Bence szokása, hogy minden meccs előtt felhívja Dobozi Iván technikai vezetőt, hogy milyen színű mezben játszik majd a csapat? Most is megtette, ez mindig jó kabala!