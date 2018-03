Igazán otthon volt a Dorozsma

Ifjúságiak, A csoport

18. forduló: Ásotthalom–HFC 0–8, gólszerzők: Gaudi (3), Pomozi, Rostás, Dukai, Surján, Belal (öngól). Csongrád-Kunság Aszfalt–FK 1899 Szeged 2–0, gsz.: Megyeri (2). Deszk–Kiskundorozsma 3–4, gsz.: Pap R., Lünstedt (2), ill. Nagy R. (2), Balogh, Benkocs. Kistelek–Zsombó 1–2, gsz.: Csanki, ill. Mocsári D., Tóth O., Mindszent–Algyő 3–2, gsz.: Becsei, Antal, Hős, ill. Molnár G., Molnár Sz..Két mérkőzést elhalasztottak a pályaviszonyok miatt: az UTC–Szentesi Kinizsi meccset április 3-án, az Üllés–Fábiánsebestyén találkozót május 23-án rendezik.

Hétvégi program

19. forduló, szombat, 17 óra: Kiskundorozsma–FK 1899 Szeged, Zsombó–Csongrád-Kunság Aszfalt, Szentesi Kinizsi–SZVSE, Algyő–UTC, HFC II.–Szőreg, Tiszasziget–Ásotthalom; vasárnap, 15 óra: Sándorfalva–Folia-

plast-Bordány. Szabadnapos: Deszk.

Kiskundorozsma, 100 néző.Virág András Barnabás – jól (Szalai, Minda).Bata 4 (Nagy G. 5) – Adamov F. 5, Gallai 4 (Cseszkó –), Horváth-Harmat 4, Pióker Ti. 4 (Bürgés –), Szentmártoni 4 (Adamov Sz. –), Németh Z. 6, Pióker Ta. 4, Huszti 4, Gémes Sz. 5 (Rózsa –), Győri 4.Lehota István.Halász 6 – Kiss 6,5, Molnár 6, Marjanucz 6, Cseh 6 (Horváth –), Szecskó 7, Ottlik M. 7, Szőke 7 (Tóth L. –), Takács A. 6, Illés 6,5, Géczi 6 (Benkocs –).Szabó Zsolt.Ottlik M. (9.), Szőke (60. – 11-esből, 62.), Illés (70.), Nagy G. (80. – öngól).– Megérdemelt vendégsiker született, az eredmény túlzó.– Már az első félidőben gólokkal vezethettünk volna, de a másodikban a jobb játékunkkal megérdemelt győzelmet arattunk.A dorozsmaiak a 9. percben szerzett Ottlik Márk-góllal hamar vezetéshez jutottak, ám előnyüket csak az utolsó fél órában tudták növelni – ekkor viszont rákapcsoltak. Rutinos csatáruk, Szőke Péter gólerős játékával végül 5–0-ra győztek úgy, hogy az ötödik találatukat a szünetben csereként beállt deszki kapus, Nagy Gergő vétette.Csongrád, 300 néző.Kiss Richárd – jól (Barta, Török).Verebélyi 6 – Bodor 6, István 6, Takács 7, Mészáros 6, Juhász S. 7 (Horváth –), Molnár 6 (Kovács –), Maszlag 7 (Bartucz –), Budai 7, Borda 7, Kerepeczki 6 (Fodor 6).Paksi Péter.Mikuska 5 – Rádóczi 5, Mucsi 5, Hegyes 5, Antal 5, Kovács 5, Dóra 6 J. (Csuka 5) Prontvai 5, Szalai 5 (Szuhánszki –), Gyurkovics 5 (Varga 5), Lengyel 5 (Rangos 5).Bálint Boldizsár.Maszlag (5., 53.), Juhász S. (15., 25.), Budai (43.), István (45.), ill. Dóra J. (22.).– Az első félidő lendületes játékát a másodikban nem tudtuk megismételni, de így is szép győzelmet arattunk. Mentálisan is erősnek bizonyultunk.– Gyermeteg hibákból kaptunk gólokat. A hátrányban becsülettel mentünk, a második félidőben már csapatként működtünk.Kiskundorozsma, 150 néző.Bartucz Tamás – jól (Kovács A., Samu).Nagy M. 0 – Végh 7 (Vitos –), Bilics 6, Tanács 6 (Buza –), Nagypál 5, Baka 6 (Kelemen –), Puskás Cs. 7 (Zemko –), Csamangó 7, Hatvani J. 7, Nagy B. 6 (Balázs 5), Matyelka 6.Major László.Rozs 7 – Megyeri 4 (Vér –), Bálint V. 5 (Csikós D. 4), Mocsári Gy. 4 (Mocsári D. –), Kószó 5, Törköly 4 (Németh T. 4), Gyuris 5, Molnár B. 6, Rárósi 5 (Huszka –), Csikós K. 6, Mihálffy 4.Daru Sándor.Puskás (44. – 11-esből), Hatvani J. (51., 83.), Végh (70. – 11-esből), ill. Rárósi (57.).– Úgy gondolom, hogy ekkora különbség van a csapatok között, és megérdemelten nyertünk.: – Megérdemelt SZVSE-győzelem született, annak ellenére, hogy két véleményes tizenegyest ítéltek meg ellenünk. A kérdésem az, hogy lyukas hálóval, gyertyafénynél hogy lehet mérkőzést játszani megyei első osztályban?Szőreg, 50 néző.: Bán Bence – gyengén (Csöngető, Szűcs I.).Vígh S. 5 – Ali 3,5, Mácsai 3–2=1, Hevesi 4,5, Dongó 3,5, Keller 4 (Papp B. 3,5), Faragó Barát 4,5, Vörös 3,5, Sarnyai 3,5 (Borsi –), Gantner 3 (Hedvicsek –), Bartos 4,5 (Laczi –).Bodó Attila.Tóth S. 7 – Hatvani I. 8, Molnár D. 7 (Dlusztus I. –), Tóth A. 8, Márki 7, Szécsi 7 (Garamvölgyi –),Visnyei 8, Kozma 7 (Varga D. –), Virág 7, Nagy E. 7, Szil 7.Tóth János.Bartos (26.), ill. Tóth A. (45., 73.), Visnyei (48.), Hatvani I. (85.).Mácsai (72.).– Nem tudjuk megfelelően pótolni a hiányzóinkat, ezer sebből vérezve várható volt a mutatott játék.– Nehéz volt, de sikerült. Örülünk, mert ezzel a győzelemmel megelőztük a Szőreget.Algyő, 50 néző.Mucsi Zsolt – jól (Burzon, Bereczki).Nagy 6 – Péczely 6, Zsibrita 5, Laczkó 6, Koncz 5, Szilágyi 5, Sós 6, Pusztai 6, (Békési 6), Balogh 6, Szántó 6, Valach 6.Pálfy Zoltán.Gömöri 5 – Vincze Z. 5, Légrádi 5 (Kovács N. –), Lázár 6, Prozlik 5, Pölös 5 (Plenter –), Lekrinszki 7, Bertók 5 (Péter –), Szabó L. 5, Debreczeni Kiss 5 (Polyák –), Juhász Cs. 5.Némethy László.Szilágyi (30.), Balogh D. (75.), ill. Lekrinszki (22., 60.), Lázár (24.).– Gyerekes hibákat követtünk el, amelyeknek nem lehetett más az eredménye, csak vereség. Többet kellene tenni azért, hogy néha a szerencse velünk legyen.– Sajnos nagyon keveset tudtunk edzeni az elmúlt tíz napban, ez meg is látszott a csapaton. Nem volt meg a dinamika, de a lényeg a mi helyzetünkben, hogy megnyertük a mérkőzést.Bordány, 200 néző.Sechna Gábor – közepesen (Kepka, Valastyán).Szűcs M. 6 – Malatinszki 6 (Zvekanov 6), Retek 6, Nagy Torma 6, Sólya 6, Fodor 6–2=4, Kis L. 6–2=4, K. Tóth 6, Dürgő 6, Kozma 6 (Németh), Gajdacsi 6.Hódi Mihály.Siska 7 – Pénzváltó 6, Szélpál A. 6, Lovas 8, Csányi 6 (Tóth –), Takács R. 6,5 (Bozsóki –), Kiss R. 6 (Bella 6), Kovács M. 6 (Daróczi –), Sebők 6, Kalapács 6, Lajkó 6.Takács Zoltán.Lovas (40., 75.).Fodor B. (67.), Kis L. (70.).– Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a másodikban közel álltunk az egyenlítéshez, de a két kiállítás megpecsételte a sorsunkat. Megérdemelten nyert az Algyő.– Örülök, hogy eredményesen tudtuk kezdeni a tavaszi szezont. Az első félidőben szervezetten és jól játszottunk, míg a második félidőt az ellenfelünk megkönnyítette számunkra.Ásotthalom, 80 néző.Kócsó Tibor Zsolt – jól (Kőhalmi, Böszörményi).Czirják 7–2=5 – Vastag 5, Vojnics-Tunics 5, Németh P. 5, Szabadi 5, Baji 5 (Major –), Mészáros Z. 5, Király 5, Gyenes 5 (Farkas A. –), Grósz 5, Varga K. 5. Edző: Kószó László.Szatmári 8 – Jankelic 8, Gyüre 8, Bábi 8 (Pálinkó –), Dér 8, Győrfi 7 (Rau G. 7), Mohácsi 8 (Nagy D. –), Bódai 8, Siber 8, Pataki Zs. 8, Darida 7–2=5.Bacsa Zsolt és Vinnai István.Darida (72.).Czirják (71.), ill. Darida (89.).– Nagyon gyenge játékot produkáltunk a szép tavaszi napon, ennek ellenére a kiállítás és a gól után volt lehetőségünk.– Jó iramú mérkőzésen és ideális időben megérdemelten győztünk.1. Csongrád 16 10 5 1 40 – 15 352. Algyő 15 10 2 3 28 – 11 323. Ásotthalom 15 9 4 2 26 – 16 314. Tiszasziget* 15 11 1 3 38 – 13 305. SZVSE 16 8 5 3 41 – 18 296. HFC II. 15 8 2 5 38 – 27 267. Bordány 16 8 2 6 36 – 25 268. Kiskundor. 16 7 3 6 25 – 29 249. Szentesi K. 16 6 2 8 22 – 31 2010. Sándorfalva 15 5 1 9 29 – 29 1611. Szőreg 16 5 1 10 28 – 39 1612. UTC 15 4 1 10 18 – 30 1313. Zsombó 16 3 3 10 25 – 56 1214. FK 1899 Szeged 15 2 4 9 18 – 36 1015. Deszk 15 2 0 13 18 – 55 61. Szentesi K. 14 13 0 1 75 – 12 392. HFC 15 12 2 1 78 – 13 383. Zsombó 15 11 0 4 52 – 19 334. Fábiánseb. 14 10 1 3 44 – 21 315. FK 1899 Szeged 15 7 2 6 67 – 36 236. Kiskundor. 15 7 2 6 56 – 26 237. Mindszent 15 7 2 6 46 – 49 238. Algyő 15 7 1 7 43 – 45 229. Csongrád 15 6 3 6 31 – 28 2110. Tiszasziget 14 6 1 7 46 – 40 1911. Kistelek 15 5 2 8 40 – 56 1712. Üllés 14 4 0 10 28 – 64 1213. UTC 14 2 5 7 18 – 41 1114. Deszk 15 2 0 13 28 – 104 615. Ásotthalom 15 0 1 14 22 – 120 1