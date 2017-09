Ikszelt a ContiTech a Tatabányával

A mezőny legerősebb klubja, a Debrecen ellen várható volt, hogy az ezúttal szerényebb célokat kitűző Tisza-partiak vereséget szenvednek, a Tatabánya viszont egyike lehet a Varga-legénység riválisainak, amit egy döntetlennel bizonyított is az együttes. A nyitómeccsen a debreceniektől 18–9-re kaptak ki, majd 11–11-es ikszre hozták a Tatabánya elleni összecsapást.



– Az ilyen felkészülési meccseknél nem szokott számítani az eredmény, de azért most örülök, hogy ez a fiatal társaság egy szoros találkozót tudott vívni a Tatabányával – kezdte az értékelést Varga Péter vezetőedző.

– A fiúk keményen dolgoznak, ennek megfelelően elégedett is voltam a látottakkal, persze még bőven van min javítanunk, hiszen most is tartom, a munka tavaszra érhet be igazán. Négy-öt hónap múlva lesz keresnivalónk a torna mezőnyéből több együttes ellen. Az erőnléttel sincs probléma, a nap második mérkőzésén is úgy tűnt, nem okoz gondot a terhelés. Akadtak hibák, de szép megoldások is, utóbbiból pénteken is szeretnék látni párat, persze akkor már alig lesz idő két meccs között, az erőnlét igazi próbája tehát még előttünk van.



Eredmények: Debrecen–ContiTech Szeged Diapolo 18–9, Tatabánya–ContiTech Szeged Diapolo 11–11. A torna további programja, ma, 10.50: ContiTech Szeged Diapolo–Kaposvár, 15.30: ContiTech Szeged Diapolo–Pécs. Szombat, 12.10: Szombathely–ContiTech Szeged Diapolo.