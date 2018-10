˝Ilyen erős Kaposvár legyőzése nagy fegyvertény˝ - Középpontban Juhos Levente,a Naturtex játékosa

Juhos (kékben) emlékezetes meccsen van túl. Fotó: kosarsport.hu

– Ez egy nagy dolog! Nagyon szép siker, emlékezetes marad számomra. Idegenben még százszázalékos vagyok, remélem, ez sokáig így marad, és hazai pályán is ünnepelhetek győzelmet mint csapatkapitány! A család és a barátok mindig erőt adnak a lelátóról, bár nem ez volt életem legjobb meccse.– Számunkra minden meccs ugyanolyan fontossággal bír, de valóban, egy ilyen erős Kaposvár legyőzése nagy fegyvertény. Mindenki megnyugodhat a győzelem után, idén is ütőképes csapatunk van, és jó kosárlabdát tudunk játszani. Bízom a hasonló folytatásban és abban, hogy a Paks ellen is hasonló energiával és még kevesebb hibával tudunk játszani.– Pénteken ország-világ előtt megmutathatjuk magunkat. Tavaly is pont a Paks ellen játszottunk tévés meccset, akkor simán nyertünk, motiváltan és jól játszottunk. Ellenfelünk sokat erősödött, de bízunk benne, hogy hasonló meccsel tudjuk megörvendeztetni a szurkolókat. Egyúttal remélem, hogy inkább élőben biztatnak majd bennünket, mert szükségünk lesz a szurkolásra!